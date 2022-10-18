立法會︱天秤意外議案一致通過　促政府盡快完成調查並交代

9月7日秀茂坪一個地盤有天秤塌下，造成3名工友身亡。立法會人力事務委員會今日（18日）舉行會議，工聯會立法會議員黃國、郭偉强、梁子穎關注就「改善建築地盤職業安全的政策及措施」提出議案，要求政府盡快完成天秤倒塌工業意外調查，盡快交代結果和改善建議，並對現時地盤安全管理制度做出深入探討，保障工友的生命安全，議案獲委員一致通過。



勞工及福利局副局長何啟明稱，當局高度關注近日的建造業工業意外，包括塔式起重機及吊船倒塌、吊船及樓層孔洞墮下意外，將全速調查事件，確定成因並提出改善措施。

何啟明表示，本港建築地盤職安健持續得到改善，2021年錄得工業意外8,865宗，較2017年的11,077宗下降20%，同期千名工人的意外率由17.2%下降至15.2%。其中，建造業的意外數字由2017年的3,902宗下降20.3%至2021年的3,109宗，同期千名工人意外率由32.9%下降至29.5%。

他指，雖然建造業整體職安健有所改善，但建造業每千名工人意外率遠較其他行業高，過去5年建造業的意外數字達16,031宗，佔同期所有工業意外的34.1%，其中10,931宗涉新工程，而裝修維修意外則佔5,100宗。至於致命工業意外，過去5年錄得113宗，單是建造業就有93宗，佔總數八成，其中59宗涉新工程、34宗與裝修維修工程相關。

梁子穎提到，雖然意外及死亡數字下降，但根據政府統計處的資料，主要工程總值在過去5年錄得負增長，意味工程及所需的工人數目下降，換言之意外數目下降或未能實際反映工業意外嚴重性，呼籲當局提供更全面資料，勿自欺欺人。

民建聯顏汶羽及勞聯林振昇則關注如何應用智慧工地概念，顏汶羽期望政府從預防入手，不要光從數字分析，指有本地研發的智慧安全帽，具定位及檢測工人身體狀況的功能，促政府帶頭在公務工程的招標引入條款或誘因，讓更多承辦商使用智慧工具，同時資助私人發展商使用相關技術。

何啟明回應指，新設備是否適合工地使用須與發展局商量，知道發展局也有推廣智慧工地的概念和系統，建造業議會亦有推動使用地盤安全科技，勞工處會與各方合作，共同推動智慧工地的概念。