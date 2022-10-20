施政報告︱曾國衞、鄧炳強：加強宣傳大灣區及國家安全

特首李家超昨日（19日）公布任內首份《施政報告》，社會關注公務員KPI如何計算、是否不再是「鐵飯碗」等議題。



政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵，聯同公務員事務局常任秘書長梁卓文、保安局常任秘書長李百全，和粵灣澳大灣區發展專員袁民忠，下午出席記者會，解答相關範疇的問題。



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曾國衞表示，會在全港多處加強宣傳大灣區，而鄧炳強則表示，會加強宣傳國家安全及國安教育。鄧炳強表示，會加強支援在囚人士更新工作，包括教育正確價值觀、學習國家歷史等。

皇崗口岸重建方面，正與內地商討通關安排，沙頭角邊境禁區亦正研究逐步開放。

楊何蓓茵介紹工作重點時說，會更新《公務員守則》，令公務員履行「愛國者治港」原則，有助他們理解工作責任。強化獎罰制度方面，工作表現欠佳人員會加強督導輔助，再無表現就要及時終止聘用。

公務員學院將會設立課程，加強公務員對國情的認識，同時認識在複雜國際形勢下，如何維護國家安全。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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曾國衛被問到地方行政檢討進展，及會否取消區議會，他表示會與民政及青年事務局繼續檢討，主要檢視地區組織功能及產生方法。對於會否取消區議會，他則坦言「言之尚早」，會持開放態度處理地區行政，惟強調地區人士及組織必須符合《基本法》要求，及愛國愛港。他透露，12月立法會補選會使用電子點票方式。

公務員學院與外交部駐香港特別行政區特派員公署舉辦第八場「國家外交事務系列」講座，由外交部國際司副司長趙星透過視像形式主講。(政府新聞處提供)

提到新一份《施政報告》設立賞罰機制，會否擔心加劇公務員流失率，楊何蓓茵表示，昨日與公務員代表會面，他們都表示歡迎新政策，認為有助處理表現欠佳，和改善機制的設計和執行方式：「真心希望而家加入政府嘅市民，可以喺團隊入面發揮得好，唔擔心有意投身政府嘅人會卻步。」

鄧炳強就《基本法》23條立法回應，強調法律正處於研究階段：「好似言語治療師『羊村』（案件），法官判詞話會煽動、教唆；英國『國安法』立例中，又提到警察可以扣留（疑犯）14日、針對間諜……我哋要學習，同埋避免漏洞，確保條件可應對不同風險。」

▼20日 立法會《施政報告》答問大會▼

