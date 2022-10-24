李家超：制訂政策對接「十四五」規劃　支持青年到大灣區一展所長

特首李家超今早（24日）出席大灣區發展論壇，致辭時提到二十大報告中，支持推進粵港澳大灣區建設，鞏固提升香港在各方面的地位，他表示將落實新一份《施政報告》提出的政策，使香港可以更好地對接國家「十四五」規劃和大灣區建設等國家戰略制訂策略方案。



李家超表示，政府將成立「融入國家發展大局督導組」，由行政長官親自擔任組長，三位司長任副組長，共同領導各政策局，從策略和宏觀角度推進和督導跨局工作。督導組目標是進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流，以新確立的粵港、深港合作專班作平台，加強大灣區城市之間的高水平合作，同時支持社會各界把握好深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴和深港河套等重大合作平台的發展機遇。

另外，他提到在《施政報告》的多個不同章節裏，提出多項與推進大灣區發展和促進香港市民在大灣區發展和生活的措施，包括「GoGBA港商服務站」、「國際創科新城」、長者在內地以醫療券支付醫保費用等，「這一系列措施和政策不但證明特區政府對香港全力參與大灣區建設的決心。」

李家超又指，現行的「大灣區青年就業計劃」將會恆常化，繼續支持為香港青年提供的大灣區創業支援和孵化服務：「我的目標是讓我們的年輕人在大灣區「9+2」的任何一個城市，都可以找到盡展所長的空間。」