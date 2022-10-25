中大校徽｜梁美芬已提口頭質詢　促政府解釋中大是否決策失誤

中文大學早前宣布公布新校徽後，引來外界關注，多位身兼中大校董的立法會議員批評校方欠缺諮詢，中大Facebook專頁及官方網頁昨早（24日）換回舊版本。立法會教育事務委員會主席梁美芬今日（25日）表示，已提口頭質詢，要求政府解釋公營大學校董會的組成、中大管理層是否出現嚴重的判斷失誤、決策是否嚴重欠缺透明度。她說，中大今日才召開會議諮詢校董會，只是「補鑊」行為，校董會應發揮監管作用，但校方作重大決策前無充份諮詢及討論，是不尊重。



梁美芬指，中文大學校董會今日（25日）召開會議，校方表示會諮詢校董會有關更改校徽的意見，但她認為這是「補鑊」行為，强調中文大學作為每年運用大量公帑的公營機構，校董會具監管作用，角色極為重要，絕不能是橡皮圖章，形容校董會被剝奪知情權，他人難以得知中大内部運作，情況誇張。

梁美芬表示，已提出口頭質詢，要求政府解釋現時本港公營大學校董會的組成結構、中大管理層是否出現嚴重的判斷失誤、決策是否嚴重欠缺透明度等。她表示，教育事務委員對事件高度關注，強調校董會獲特首委任，應發揮監管作用，但中文大學在進行重大決策前沒有充分討論和諮詢，不尊重校董會，無法向立法會以至公衆交代。