類鼻疽｜長者感染較多　陳凱欣倡設立諮詢站解答疑問並轉介驗血

類鼻疽個案繼續上升，今日（25日）再有3宗新個案，其中一人住在深水埗，一人住帶北角，另一人則主要住在將軍澳，部份時間住在柴灣。三人均有長期病患。與此同時，政府計劃將類鼻疽納入法定呈報傳染病。



連日跟進事態發展的立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣表示，個案集中的深水埗區人心惶惶，居民擔心不止一個傳播源頭。她建議參考以前爆發日本腦炎的做法，在深水埗設立「諮詢站」，以多個渠道讓市民查詢，並轉介有需要市民驗血。



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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深水埗長者多 促效法日本腦炎設諮詢站

陳凱欣說，類鼻疽中在深水埗爆發，反映區內風險較其他社區高，政府必須正視居民的憂慮，並解答市民的疑問。深水埗有很多長者，未必有足夠能力尋找足夠資訊，她建議參考日本腦炎的做法，設立熱線電話讓市民查詢，並在地方設立「諮詢站」，解答市民疑問之餘，亦可即場轉介有需要市民驗血，而驗血應以有病徵的長者優先。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇早前建議，地盤可以在泥土灑上熟石灰，以殺滅類鼻疽伯克氏菌。陳凱欣認為，除了地盤之外，亦可以在區內有較高傳播風險的地點以熟石灰殺菌，並加倍抽驗泥土和食水樣本，盡快找出爆發源頭。

要求衞生事務委員會盡快開會跟進

陳凱欣早前已經向立法會主席梁君彥提出急切質詢，但未獲批准，隨後亦去人醫衞局促請盡快調查及公布最新消息，以解公眾疑慮。她表示已經向立法會衞生事務委員會去信，要求盡快召開會議跟進。