中共二十大︱李家超：進一步指明港路向　將共同實踐二十大精神

中共二十大今日（22日）閉幕。特首李家超在社交專頁表示，二十大報告對「一國兩制」提出論述和要求，對香港進一步指明了發展方向，將推動繼續實踐二十大精神，推動社會團結奮鬥。



李家超表示：「中國共產黨走過了百年奮鬥歷程，又踏上了新的趕考之路。百年成就，無比輝煌；百年大黨，風華正茂。我們完全有信心有能力，在新時代新征程創造令人刮目相看的、新的更大奇蹟；要堅定歷史自信，增強歷史主動，敢於鬥爭，敢於勝利，埋頭苦幹，銳意進取。」

他指，二十大報告中對「一國兩制」實踐作出的論述及對涉港議題提出的要求，更對香港進一步指明了發展方向，意義重大：「二十大召開期間，香港特區政府的首份《施政報告》也正式出爐，出台了一系列發展經濟、改善民生的措施，並描繪了香港未來的發展藍圖。香港已經進入『由亂到治』走向『由治及興』的新階段。我們將繼續以總書記對香港提出的『四個必須』和『四點希望』作為施政大方向、大藍圖，共同實踐二十大精神，推動香港各界展現團結奮鬥的新作為，努力為中華民族偉大復興作出貢獻！」

政務司司長陳國基。（資料圖片）

政務司司長陳國基分享三點，第一點是要作出更深參與和貢獻，堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續做好三個「落實」—落實中央全面管治權、落實「愛國者治港」原則、落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，並提升治理能力和管治水平。

第二點是要作出更廣參與和貢獻，包括更主動對接國家戰略，更積極融入國家發展大局。他提到《施政報告》設立「融入國家發展大局督導組」，「搶人才」、「搶企業」工作組，並就「十四五」規劃下香港「八大中心」推展短、中、長期舉措，全力推進「北部都會區」建設等。

第三點是要作出更好參與和貢獻，切實排解民生憂難，共同維護和諧穩定，讓廣大市民安居樂業，民心得以凝聚，才更有「底氣」聚焦謀求發展，建設香港、貢獻國家。