跨代貧窮・一｜貧富月入相差47倍　兒童靠「共創明Teen」能否脫貧

香港貧富懸殊嚴峻，樂施會日前（10月5日）公布的《香港貧窮狀況報告》顯示，最富貴家庭月入中位數達到12.76萬元，但最貧窮家庭僅2700元，兩者相差47倍。新一屆政府確實有心改善，例如成立由政務司司長陳國基親自領軍的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，並且推出「共創明『Teen』計劃」，冀能幫助貧窮學生拓闊視野，定下未來發展目標。有人盛讚計劃「大有裨益」，也有人批評當局「搞大龍鳳」——應該如何理解政府的「心意」？當局又是否「有心做傻事」？



「跨代貧窮」系列深度報道四之一



政務司司長陳國基親自領軍「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，並且推出「共創明『Teen』計劃」，冀能幫助貧窮學生拓闊視野，定下未來發展目標。(梁鵬威攝)

政府議員齊齊叫好

「有做好過無做」、「做當然是好事」、「概念是好的」......著有《「無窮」的盼望：香港貧窮問題探析》的黃洪，出版過《如何制定減少跨代貧窮的社會政策》的林靜雯，在國際學術期刊發表過百篇論文的周基利——這三位資深社會學者早前接受《香港01》專訪，談及及現屆政府為「貧富懸殊」開出的重要藥方「共創明『Teen』計劃」時，都不約而同地對政府工作表示「肯定」，但也在肯定之中帶有一些保留。

特首李家超自7月1日就任後不足一個禮拜，已於7月6日宣布成立由政務司司長陳國基親自領軍的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，旨在對弱勢學童進行精準扶貧。一個半月後，陳國基宣布政商民合作推出為期一年的「共創明『Teen』計劃」，冀能惠及2000名來自弱勢家庭的初中生，幫助他們開闊眼界、加強自信、建立目標、力爭上游。

「我們比較注重的不是技巧性的問題，而是思想性的問題。」陳國基在記者會上強調，政府曾與社福界及學術界進行討論，認為計劃對於扶助一些弱勢家庭學生來說，「非常有用。」計劃涵蓋師友配對、個人發展規劃、財政支援三大元素（見下表），當中會為友師提供一節培訓課程，以掌握友師角色、理解青少年特點、面對什麼問題、如何與之溝通，另一方面也要求學員必須完成關於人生規劃、能力提升（自我認識、溝通技巧和解難能力）、理財觀念和技巧活動等方面的必修課程，以及選修包括中英語言能力提升、興趣培養、社交禮儀、選科策略和身心健康指導與支援等方面的基礎訓練。計劃結束後，將成立「校友會」，維持並擴展學員和友師之間建立的社交網絡和相互支持。

計劃已於上周五（9月28日）截止報名。立法會改革扶貧政策和策略小組委員會上周三（9月26日）舉行會議檢視現行扶貧政策時，勞工及褔利局局長孫玉菡亦稱計劃是緩解跨代貧窮的第一步，又謂師友和學員的報名情況理想，當中不乏來自具規模的企業和組織的成功人士主動招手。而與會的立法會議員，雖有擔憂，但也一致贊同政府的做法。

一些人強烈批評當局「整多個兒童配對基金」，無法有效解決「跨代貧窮」。

社會質疑搞大龍鳳

然而，社會並沒有一面倒「唱好」，例如一些人強烈批評當局只是在「搞大龍鳳」、「掛羊頭賣狗肉」、「整多個兒童配對基金」，根本無法有效解決「跨代貧窮」。

平情而論，政府不是完全沒有介入的必要。事實上，貧窮絕對會影響兒童的學習、情緒、性格。這既與家庭資源、親職教育、社會網絡的缺失有關，又受家庭文化影響。例如，教育水平較高、收入較高的父母，自然有更多資源、時間和能力培育下一代。反之，貧窮父母每日為三餐奔走，無時間照顧兒童，亦無資源為子女提供額外的教育材料和補習，更遑論參加課外活動；與此同時，父母或妨於學歷較低，對子女學習缺乏適當支援；也可能基於自我價值、信心和能力不足，在管教時產生一些迫切的要求及期望，隨之引發的打罵方式也相應增加，因而影響子女的自我形象和性格；更可能因為人際關係狹小，社會網絡出現同質化，能夠提供經濟支援及尋找工作的信息與途徑有限。

貧窮父母面對無時間、無資源、無能力、不懂教育方法、缺少社會網絡等等問題，貫穿在子女的成長脈絡，不知不覺地影響了他們的學習表現、情緒控制和性格塑造。根據香港小童群益會在2000年出版「綜援及非綜援兒童調查研究報告」及2004年「2004綜援兒童心理質素調查」，部分綜援兒童的性格和情緒特徵正正包括：較多負面的情緒，自尊感低，有社交焦慮，性格傾向神經質，抗逆力較差，能力感及人際關係較弱。就算他們長大成人，也更容易掉進跨代貧窮的死循環之中，延續父母的貧窮生活。

一些研究認為，若要幫助子女走出貧窮漩渦，最直接的方法就是提供資源、提供親職教育和擴大社會網絡。「共創明TEEN計劃」這帖藥方的意義，正是從這三方面「介入」和「支援」居於劏房的基層兒童：第一，直接津貼家庭1萬元，嘗試培養學員正確的理財觀；第二，為貧窮父母提供親職教育，幫助他們學習撫育、教育、溝通子女知識和技能，以及適當的教育觀念；第三、建立跨階層的橋樑，將來自中上階層的友師與學生配對，令學員家庭擁有更大社會網絡，能夠從其中獲得信息、資源和機會，擴闊眼界。

貧窮對小朋友的影響是從少到大的。這既與家庭資源、親職教育、社會網絡的缺失有關 。（新華社）

及早介入提高成效

不過，儘管政府應該介入處理兒童貧窮問題，但就此而推行的「共創明TEEN計劃」來說，香港教育大學社會政策講座教授兼協理副校長周基利、中文大學社會工作學系副教授黃洪、明愛專上學院社會科學學院教授林靜雯，這三位學者都提出了一些疑慮。

首先，計劃「介入」的時間點太遲，最好時機應該在兒童就讀幼稚園時就出手相助。周基利指出，計劃的最大問題是做得太遲：「很多外國的研究發現，貧窮的問題，在小朋友5歲之前影響最大，而當時小朋友的大腦發展是最快的。」

美國弗吉尼亞理工大學文理工學院人類發展系研究教授Craig Ramey，去年5月1日在《認知神經科學雜誌》期刊發表《早期認知經驗的隨機操作影響成人大腦結構》（Randomized Manipulation of Early Cognitive Experience Impacts Adult Brain Structure），發現接受早教的嬰兒群組的大腦及智力相關區域，包括腦皮層，與語言能力相關的左下額回、左顳上回，與認知力相關的右下額回、雙側前扣帶皮層，都更大。

政府之所以應該在兒童5歲或以前介入，是因為其時正值大腦發育的關鍵期，不只性格、價值和文化上，更多是直接影響智能發展、語言能力和情緒發展。周基利形容，此時介入的成效和回報更高，「外國研究發現回報可能高過股票市場平均的回報率10％。」

對此，立法會選委界議員鄧飛也在上述委員會會議提出，政府以中一至中三為目標對象是「不上不下」——因為上是「升學就業」的關鍵，下是價值觀形成的重要時期，但計劃針對的年齡層恰恰落在兩者之間的「反叛期」，他擔心計劃未能發揮應有成效。

周基利認為「介入」的時間點應在兒童「5歲或以前」，其時是大腦發育的關鍵期，不只性格、價值和文化上，更多是直接影響智能發展、語言能力和情緒發展。（資料圖片）

計劃太短金額太少

林靜雯也認為，經歷了中小學的成長階段，學生的性格已基本成形，所以計劃理應從小學做起。除此之外，她認為一年一萬元的計劃，對基層家庭和學生的幫助十分有限。

林靜雯提到「共創明『Teen』計劃」的參考對象——「兒童發展基金」下的「師友計劃」。政府早於2008年成立兒童發展基金，撥款予非政府機構或學校在社區和學校內推行師友計劃，協助10至16歲或小四至中四的清貧學生，招募義務友師作配對的、建立目標儲蓄，並訂立和實踐個人發展規劃；學員在為期兩年的計劃裡，每月儲蓄200元，可以取得企業、政府一比一的配對獎勵，完成計劃最多可獲14,400元。截至2022年8月22日，全港共有2.5萬名兒童及青少年受惠。

在林靜雯看來，兩年14,400元的師友計劃與今次一年一萬元的計劃，並無二致。她解釋，在儲蓄上，一萬多元的金額實在有限，未必能夠幫助貧窮家庭，亦未必足夠支付貧窮兒童的興趣班或升學開支；另外，友師與兒童互相認識需時，但人生目標、自我形象，涉及價值觀的建立，更需要友師循循善誘，單靠幾次電聯、幾次見面，明顯不足。林靜雯擔心，「一年見幾次面，『播完種就算』，好的計劃和機會這樣浪費了。」

「共創明TEEN計劃」友師陣容包括東京奧運劍擊冠軍得主張家朗，奧運乒乓女團銅牌得主杜凱琹、蘇慧音及李皓晴。（資料圖片 / 高詩琦攝）

無法保障友師質素

不過，林靜雯最為憂慮的是友師質素。無論是「共創明『Teen』計劃」，還是「兒童發展基金」下的「師友計劃」，特別倚重於友師與學員的相處方式，但從本質上，來自不同世界、不同階層的兩個人，要互相理解並不容易。

要築成這條「跨階層」的橋樑，林靜雯提醒最關鍵的是正確態度和恰當方式，要理解學員的生活處境，發掘他們的能力和資源，「只是有心是不夠的。有些事對你（友師）來說可能微不足道，但對方看來卻是另一個世界。不是說，我有你無，做友師時，我就要教你，有好多東西要給你。而是，要發現學員現有的能力，活用他們所有的資源。」

黃洪和林靜雯教授一樣，同樣質疑「創明TEEN計劃」中的成功人士，否否理解貧窮學生的需要。「有一次師友計劃，一家4A級的會計師請基層學員到他中環全海景的辦公室參觀，然後跟他說，如果你考入大學，到時候就可以在一個像我這樣的全海景的辦公室裡工作。」他笑著說，「你始終你不明白，他的生活或者生命之中，最缺乏的是什麼？」

林靜雯多番強調，在「共創明TEEN計劃」中，合適的甄選標準，配對前的友師培訓和定期匯報是保障計劃成效的必要工作。但從9月26日立法會委員會的會議中，縱使多名立法會議員均有擔憂友師的質素和甄選友師的準則，但局方回答未能釋除疑慮。

民建聯鄭泳舜和選委界陳沛良明言，成功人士不代表成功友師。行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀同樣質疑政府以企業作招徠對象是否合適，學員又會否接受成功人士作友師。孫玉菡只是回應指，會有專業人士為友師作試前培訓。漁農界何俊賢亦多番追問甄選準則，但局方並無正面回答問題，只是回答重視質量，找「好的友師」。

不過，除了介入太遲、金額太少、友師質素等執行問題之外，三位學者最擔心的是「共創明『Teen』計劃」無法對準跨代貧窮的問題本質......（待續）