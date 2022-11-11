與何秀蘭同被撤太平紳士銜頭　張震遠失金紫荊星章

政府今日（11日）刊憲，公布從特區授勳名單中剔除前行政會議成員張震遠，同時撤銷張震遠及前立法會議員何秀蘭的太平紳士名銜，即日生效。

有「公職王」之稱的張震遠2010年獲頒金紫荊星章，被讚許在公共和社會服務上表現卓越，以及在推展市區更新工作上建樹良多，2020年因串謀詐騙及欺詐罪成，被判入獄四年。何秀蘭為「612人道支援基金」信託人，目前被控涉嫌違反《社團條例》而被拘捕。



張震遠一手創立的商品交易所於2013年被揭發財務情況入不敷支，更拖欠員工薪金，張於2013年辭去所有公職，2015年因拖欠商交所前員工近34萬元，被判入獄6星期，後來上訴得直，改判160小時社會服務令。及後，他涉嫌任商交所主席時串謀財務總監，向證監會隱瞞商交所惡化的財務情況，於2020年被裁定串謀詐騙及欺詐罪成，被判入獄四年。

至於被撤銷太平紳士名銜的何秀蘭，去年因2019年8月18日的「流水式集會」被控參與及組織非法集結罪罪成，被判囚8個月；其後再因出席前年的六四集會被判入獄6個月。