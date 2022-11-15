七欖播錯國歌｜葉劉：按司法協議可赴韓調查　並要求移犯來港受審

前日（13日）在南韓舉行的亞洲七人欖球賽上，主辦機構誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌播放。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（15日）在電台節目表示，主辦機構播錯在香港普遍被認為可能觸犯《港區國安法》的歌曲，事態非常嚴重。



葉劉淑儀稱，香港與南韓有簽署移交逃犯、刑事司法互助及移交判刑人士的協議，香港警方應該根據協議，要求南韓警方協助調查，若果有韓方人士涉嫌違反《港區國安法》，可要求移交香港受審。她指，香港警方應該調查是否有人在香港向主辦機構傳送「願榮光」歌曲，串謀侮辱國歌或煽動分裂國家。



葉劉：「願榮光」未被裁分裂國家 但有咁嘅可能

葉劉淑儀表示，《願榮光歸香港》是2019年反修例運動期間經常播放的歌曲，香港普遍認為可能觸犯《港區國安法》，又提到在唐英傑案中，法庭已裁定「光復香港，時代革命」口號涉及煽動分裂國家，「歌就未（被裁定煽動分裂國家），但就有咁嘅可能。」

她指《港區國安法》有域外管轄權，如果南韓警方查出有韓方人士涉嫌違反《港區國安法》，特區政府可要求移交香港受審。而《國歌法》則沒有域外管轄權，但香港警方要調查，香港有沒有人將相關歌曲傳送給主辦機構，串謀侮辱國歌或煽動分裂國家。

可赴韓研究案情、檢視證據 但不能夠執法

葉劉淑儀提到港韓關係良好，已簽訂三項刑事互助安排，香港警方可要求到當地研究案情、檢視證據，但不能夠執法：「我哋同韓國關係好，簽咗咁多協議，佢哋應該幫我哋，我哋應該尋求協助。」她認為事件不可能是意外或無心之失，屬嚴重政治事件，但不應怪責運動員的反應，應由領隊及經理處理事件。