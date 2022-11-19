片段曝光｜香港欖總：國際欖球理事會港隊7月對湯加同用錯誤字幕

香港欖球隊繼早前在南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」的期間播錯國歌，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，再被揭原來早已出錯，在上周日（11月6日） 欖球世界盃賽片段中，字幕寫錯本港國歌名稱為 《願榮光歸香港》。



香港欖球總會今日（19日）再公布，在查閱過往國際比賽的片段時，香港欖球總會現已確認國際欖球理事會的廣播製作人員於今年7月23日的2023年欖球世界盃外圍賽香港對湯加的比賽中，使用了同樣的錯誤字幕。



7月23日的2023年欖球世界盃外圍賽香港對湯加的比賽中，使用了同樣的錯誤字幕。（YOUTUBE截圖）

有網民發現，新聞機構Rubgy Pass的一條香港對葡萄牙「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」的賽事精華片段中，當播中國國歌時，影片彈出的英文字幕卻誤寫為「GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」《願榮光歸香港》。

香港欖球總會今日回應指，片段所見，香港男子隊列隊唱起中國國歌《義勇軍進行曲》，但在電視轉播中，國際欖球理事會的製作團隊將此國歌標成另一首歌名並製成字幕說明。當獲悉此事後，欖總已即時向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會次日回覆，解釋這是「圖像操作員」的失誤。國際欖球理事會就此錯誤已向香港欖總致歉，並嘗試在其點播視頻和其他發佈的視頻中作出更正。

▼11月6日 欖球世界盃賽片段字幕寫錯本港國歌名稱為 《願榮光歸香港》▼



香港欖總至今日下午4時再更新，在查閱過往國際比賽的片段時，香港欖球總會現已確認國際欖球理事會的廣播製作人員於今年7月23日的2023年欖球世界盃外圍賽香港對湯加的比賽中，使用了同樣的錯誤字幕。

翻查YouTube，用戶「RUGBY MATCHES」於今年11月5日上載相關比賽片段，比賽開始前香港及湯加代表隊列隊，有歌手分別唱出雙方的國歌。在演奏中國國歌《義勇軍進行曲》時，雖然歌曲正確，不過字幕卻誤寫為「GLORY TO HONG KONG」（《願榮光歸香港》）。至今日下午6時，相關影片仍未下架。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼

