港欖國歌風波︱梁美芬批球員欠國教　陸頌雄抱不平：字幕錯點反應

港欖在國際賽事「奏國歌」環節接連出事，繼七欖南韓站誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》當作「香港國歌」播放，再爆出至少兩場世盃外圍賽，現場雖然奏播出正確的《義勇軍進行曲》，但轉播片段卻打出「《願榮光歸香港》—香港國歌」字幕說明，責任誰屬紛爭不斷。經民聯選委界議員梁美芬將矛頭指向運動員，認為除了主辦方，更加要反求諸己「有否充分教育球員？」

梁美芬將錯誤歸咎於國民教育漏洞百出，指球員不論外籍或本地，「起碼要知道應該播放嘅中國國歌係點樣！」工聯會陸頌雄則不認同，指球員再度「躺著中槍」，指自己眼見球員過往賽事「紀錄良好」，甚至有外籍球員開口唱中國國歌，強調體育應遠離政治，事因可能出於不了解、亦不排除有人惡意搞事，「但肯定唔關球員事，今次現場聽國歌係正常，球員當然無反應！」



梁美芬拍逾5分鐘片批評球員、球會

梁美芬昨午（19日）拍片，指一系列失誤肯定牽涉球會及球員的國歌知識水平及態度問題，以七欖南韓站為例，球員竟在播錯國歌時無反應：「理應有人察覺到自己企咗喺度，播嘅歌根本唔係自己嘅國歌！」她指訂立《國歌法》及《國旗法》正正因為「香港喺世人面前打國際賽，竟有人噓自己國歌」，所以有法律就不容再搞錯。

她又質疑香港球會遞交國歌時，有否再三講清楚要求，無論播錯、抑或打錯歌名都令香港尷尬、國家受冒犯「真係牽涉國安教育，喺香港漏洞百出！」她要求香港欖球總會檢討訓練及守則，政府亦應有要求：「真係應該好好哋同球員，做足國民教育，就算係外籍人士，代表得香港特區港隊，都要尊重國歌。」

陸頌雄促多澄清：無「香港國歌」對某啲人唔係常識

陸頌雄同樣要求㰖總盡快調查事件，又指「歌名」出錯球員並不知悉，「係無辜被波及」，強調要找出問題頻道由哪個單位負責，「我好欣賞運動員，成日見佢哋一齊唱（國歌），遇到情況要點處理，應該有指引，有人教佢哋處理。」

他認同經歷反修例風波，其他國家及外國人對香港不了解、甚至有惡意「都唔出奇」，所以要加強對外宣傳，「多澄清更正就會知道，喺香港，國歌就係中國國歌，對我哋嚟講係常識，對某啲人並唔係。」他指，也不排除有人惡搞，因為片段中播放葡萄牙國歌時並沒特別標示歌名，反而播放中國國歌時出現錯誤標示，認為要徹查。