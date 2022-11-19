欖球世界盃賽片段字幕寫錯國歌名稱為 《願榮光》　影片已下架

香港欖球隊繼早前在南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」的期間播錯國歌，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，再被揭原來早已出錯，在上周日（11月6日）香港對葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），當播奏中國國歌時，精華片段彈出的字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。記者下午再翻查相關影片，發現影片已被下架。



香港欖球總會中午回應事件時表示，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，事發後已立即向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會解釋是「圖像操作員」的失誤，就此錯誤已向香港欖球總會致歉，並嘗試在其點播視頻和其他發佈的視頻中作出更正。



記者亦有向國際欖球理事會及亞洲欖球總會查詢事件，正待回覆。



有網民發現，新聞機構Rubgy Pass的一條香港對葡萄牙「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」的賽事精華片段中，當播中國國歌時，影片彈出的英文字幕卻誤寫為「GLORY TO HONG KONG NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」《願榮光歸香港》。

相關賽事在11月6日，杜拜當地時間下午六時半舉行，為香港應戰葡萄牙賽事。相關賽事最終由葡萄牙以42比14擊敗香港，晉身小組首名出線。記者亦翻查另外兩場，包括11月12日香港應戰美國賽事及11月18日香港應戰肯雅賽事，雖然相關賽事精華片亦有播放中國國歌的片段，但就未有列出相關歌曲的字幕資料。記者下午二時再翻查相關影片，發現影片已被下架，但其他比賽的精華片段仍可以重溫。

香港欖球總會回應事件時表示，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，事發後已立即向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會解釋是「圖像操作員」的失誤，就此錯誤已向香港欖球總會致歉，並嘗試在其點播視頻和其他發佈的視頻中作出更正。

香港欖球總會亦要求國際欖球理事會提供詳細的發生過程和解釋，並要求此國際機構和港府和市民作出公開道歉。香港欖球總會表示，就這一嚴重錯誤已對國際欖球理事會表達強烈不滿，對於國際和亞洲區賽事管理機構犯下的錯誤而對香港聲譽造成的任何傷害，香港欖球總會深表遺憾。

另外，香港欖球總會也聯絡了國際欖球理事會和多個網上平台，以確保此片段將從平台上刪除。這項工作仍在進行中。以防萬一，香港欖球總會也正在查閱港隊參與的其他國際賽事片段，以確定是否還有其他同類事件。

記者亦有向國際欖球理事會及亞洲欖球總會查詢事件，正待回覆。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼11月6日 國際七人欖球賽港隊對壘日本及加拿大隊▼



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▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼

