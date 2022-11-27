陳智思：李家超泰國之行意義重大　傳達「香港似乎就快復常」信息

西九文化區管理局董事局副主席、行政會議前召集人陳智思今早（27日）接受電台訪問，表示「香港故宮文化博物館」和「M+博物館」內的展品屬「世界級」，有信心在本港防疫政策放寬後，能吸引各地旅客遊覽西九文化區，絕對可以將香港帶出世界。

身兼香港泰國商會主席的陳智思又指，本港與東盟的經貿合作非常重要，相信在現時的地緣政治下，香港及東盟的交往未來會更加緊密。特首李家超早前出訪泰國，陳智思認為這意義重大，能夠為本港居民帶來「香港似乎很快可以復常」的訊息。



指東南亞地區較「保守」 仍有一半人戴口罩

陳智思指：「始終係疫情之後第一個香港嘅團，由特首帶領我哋商界去泰國。第一就真係一個信息俾大家，唔係淨係俾海外人士，亦都係俾到香港自己本地睇到，似乎復常機會都好大做到，呢個係重大意義。」此外，以往對香港有很多負面消息，但在APEC峰會上「佢（特首）都好受歡迎」。

他認為，香港過往與東盟國家的經貿交往較弱：「過去十年無人知東盟，甚至有咩國家都講唔出，太複雜、零碎，多數都係去旅行，而唔係發展，重視不大。」但由於國家與東盟的往來頻繁，港府亦急起直追，配合國家發展，與東盟打好關係，扮演連接的角色。他又指，香港是國際進入大灣區的平台，同時泰國是「CLMVT」（柬埔寨、老撾、緬甸、越南、泰國）市場的平台，兩地合作可推動企業進入周邊市場，形容是「區域性發展」。

陳智思又指，泰國等東南亞地方比較「保守」，目前仍有約一半人戴口罩，港人到當地在適應上沒有問題，「香港仲係咁嚴謹，你戴口罩，比較謹慎啲，相信當地嘅人會比較接受我哋」；但歐美國家的民眾已不戴口罩，「當疫情無咗件事」，或會以其他眼光看待港人。

讚本港文化建設「世界級」

提到香港的文化藝術發展，陳智思指「硬件」已準備就緒，未來會主力發展「軟件」：「我哋成日將香港同紐約、倫敦比較，佢哋係金融中心，同時都係文化中心 ，香港文化要追。如果要將文化產業化，初期要引入世界級人才，協助發展。」

他又形容已興建的硬件，如「香港故宮文化博物館」和「M+博物館」是「世界級」。他指，香港故宮文化博物館扮演雙向、中外文化外流的角色，除展出900多件來自北京故宮的歷史展品，更展出西方藏品；「M+博物館」則展出當代藝術品，如日本藝術家草間彌生的作品。他坦言，希望市民和旅客可從文化藝術中，感受到「包容性」：「不止係單向sell（推銷）自己文化……旅客仲可以透過香港認識海外文化，方便人哋喺復常之後嚟到，一個細地方，乜都做到，可以集中一日，傳統、現代嘅藝術品都睇曬，加深旅客對文化嘅興趣，繼續去周邊文化發掘。」

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盼進一步放寬博物館及表演場所人數限制

另外，陳智思讚揚政府容許抵港的「黃碼」人士進入西九文化區的博物館，相信風險很低，不過在防疫政策規管下，場館仍有85%的人流上限，期望當局進一步降低限制。「將來我估計政府都會一步步、慢慢放鬆，我哋希望下一步政府考慮將個人數限制降低。」

提到移民潮，陳智思直言各地方也有挑戰，呼籲年青人根據自己的能力、專長作決定，但強調香港有國家的支持，深信本港的發展潛能，對「一國兩制」的平台有信心。