袁國勇門生促盡廢5大防疫措施　梁栢賢：安心為誰掃　強檢為誰忙?

內地清零政策轉向，出台「新十條」大幅放寬防疫措施，引發香港復常步伐討論。港大微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）今日（10日）撰文指，港府的5大防疫措施應該作廢，包括安心出行、疫苗通行證、強檢公告、學校每天快測、以及入境檢疫0+3。



薛達指，內地清晰地發出了改變「清零」政策的訊號，為防疫政策一直緊貼內地的香港帶來意義，必須小心地用科學及常識評估及檢視現有防疫措施。他說Omicron絕非本世紀香港最嚴峻挑戰，這些靠龐大費用支撐的防疫措施顯然是「高成本、低回報」，呼籲政府精明地守護公帑，幫助下一代應付其他世紀挑戰。



早前指香港絕對有條件加快取消所有防疫限制，邁向全面復常的醫管局前行政總裁梁栢賢，再發文反問「安心出行：為誰安心、為誰掃！核酸強檢：為誰檢測、為誰忙！」



當高成本、低回報嘅措施繼續做緊，例如強檢公告，但（財政司司長）陳茂波就話財政儲備消耗緊，真係令人好困擾。2022年嘅Omicron絕對不是香港的世紀挑戰，21世紀的挑戰包括氣候暖化、人口急劇老化，地緣政治緊張，未見的大疫症。不如做好公帑的精明守護者，幫下一代應付呢啲挑戰。 港大學者薛達（Siddharth Sridhar）

內地帶來的啟示 薛達促以常識及科學審視

來自袁國勇港大微生物團隊的薛達，以「終局之開始」撰文，指內地防疫轉向是本周大新聞，分析鍾南山等內地評論指絕大多數染疫個案都屬輕症，是為內地迫近的大爆疫做準備，國家衞健委也強調要提高老人接種率及加強深切治療設施。

薛達指，內地目前狀態，香港早就經歷過，而現時已處於變異株Omicron的第三輪疫情，香港人若未曾染疫，都已完成接種疫苗，甚或同時中過招及打完針，意味著香港已建立起重症的免疫屏障。他說雖然每一輪爆發都為醫療照顧帶來壓力，但對比起今年初的公共衞生災難，過去幾周的疫情都遠較平靜，確診數字及重症的關聯性大為減少。

薛達對五大防疫措施的分析：

一、「安心出行」：不再做到「協助追蹤接觸者及爆疫調查」的初衷：「如果內地很多場所都可以取消掃『健康碼』，那疫情遠較為穩定的香港，為甚麼不可以？」

二、「疫苗通行證」處所：政府早前增加了「被動查核」類別，變相很多處所已經毋須「反掃」針卡，基本上即是無檢查，「疫苗通行證」的規定實際已經「不能落實」，對控疫再無貢獻，「被動查核」的處所應該直接從「疫苗通行證」表列中剔除。「疫苗通行證」二月實施至今，是否起到「谷針」成效成疑，唯一仍實施的理據就是禁止未打針的長者進入可能感染的場所，但是隨著疫情消退，明智做法是訂下取消時間表。

三、強制檢測公告：要求大量指定大廈居民接受檢測，「唔單止貴，而且證實咗當病毒喺社區廣泛傳播時係無用，強制檢測公告應該叫停。」

四、學校每日快測：「我哋有責任教下一代用『可持續嘅方式』解決社會問題，每日快測造成大量堆填垃圾，依家疫情浪潮減緩，呢個要求應該作廢。」

五、入境檢疫「0+3」：本地個案每日過萬宗，確診的入境人士對醫療系統不造成重大負擔，「入境香港應該徹底開放」。

Omicron非世紀挑戰 港府五招「高成本、低回報」

薛達強調，政府一方面維持這些「高成本、低回報」的防疫措施，與此同時，陳茂波卻表示財政儲備正在消耗，令人感到困擾。他說「2022年嘅Omicron絕對不是香港本世紀最嚴峻挑戰」，大家不如做好公帑的精明守護者，幫下一代應付真正的世紀挑戰。