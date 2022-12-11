將藍隧道｜將軍澳跨灣大橋正式開放行人踏足　打卡人潮逼爆蝴蝶橋

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣大橋今早（11日）正式通車，跨灣大橋成為全港首條三合一海上高架橋，同時具備行車道、單車徑和行人路。沿海單車及行人徑可供遊人在大橋的沿海長廊踩單車及散步，沿途可飽覽無敵海景，啟用首日即逼爆打卡人潮，其中，「蝴蝶橋」已成為區內新地標。



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



+ 4

▼12月11日 將藍公路正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



+ 1

居於日出康城的謝女士今早從屋宅踩單車出發，經過大橋來到近調景嶺的單車路，她直言在橋上踩單車、同時欣賞海景的感覺「好爽」，又指今日有太陽及微風相當舒服。

謝女士指，大橋過去未啟用時，要由日出康城踩單車前往調景嶺站，至少要25分鐘，但現時經大橋來調景嶺只需10分鐘，「如果快可能5分鐘都得，真係方便咗將軍澳居民。」

謝女士指，在大橋上踩單車「好爽」。（江麗盈攝）

她表示，大橋不止方便居民，亦會是區內地標，未來有區外朋友來訪，會帶他們來大橋走走。不過，她隨後提到，大橋景觀雖美，但擔心會受未來填海計劃影響，「前半生工作，後半生供樓，都係想到安居樂業，（填海）唔止影響景觀，仲影響居民。」

在跨灣大橋踏單車的溫小朋友說，一直很期待大橋通車，故首日啟用立即踩上「戰車」上橋，他形容在橋上踩單車的感覺很舒服，以後會每個月來踩單車一至兩次。但他坦言，上橋時有一段頗長的斜路：「都幾辛苦，踩到有啲攰。」

重溫直擊跨灣大橋情況：



市民：約20分鐘行完大橋 「有啲攰」

藍先生跟太太推著兒子由日出康城出發，他說大約用20分鐘才行畢大半路程，笑言雖然行大橋是不錯的親子活動，但行過想難免有些攰，「如果佢（兒子）大個就會好啲，自己踩單車。」他續指，大橋現時會成為地鐵以外，由日出康城到調景嶺的選項。

藍先生跟太太表示，行大橋會成為親子活動選項。（江麗盈攝）

▼12月10日 李家超主持將軍澳至藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式▼



+ 4

由調景嶺站、將軍澳站，以及康城站步行至將軍澳跨灣大橋的出入口路線。（香港01製圖）

▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼



+ 18

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼



+ 5

▼11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼

