議員批大專院校國安課程東拼西凑　測驗無限次重答

立法會研究推動國民及國安教育小組委員會今日（13日），討論專上院校就國民及國安教育的教研及推廣工作。議員批評部份大專院校的國安教育課程大綱東拼西湊，且評核方式差別大，部份院校容許學生作答選擇題無限次復活，做法敷衍，質疑教育局能否接受。



局方回應表示，各大學的課程編制不一，當局尊重院校課程設計自主，相信大學經深思熟慮釐定評估方式，即使選擇題可以無限次作答，也可能配合其他評估要求。



梁熙批評理工大學國安教育選擇題可以無限次重答。

民建聯梁熙認為，各大學的評核方式差別大，例如科技大學安排測驗，都會大學卻要求交功課。他特別提及理工大學以選擇題作評核，學生可以無限次重答，直斥做法敷衍，「副局長覺得可以收貨？國安教育喺好嚴肅嘅事，唔可以當買六合彩、當撞彩。」

教育局副局長施俊輝指，各大學的課程編制不一，教育局尊重院校課程設計自主，教資會將監察大學課程的質素，大學亦須就推行國安教育定期提交報告，相信大學會因應授課形式、內容和時數，安排合適評估的方式，即使選擇題可以無限次作答，可能配合其他評估要求，不能單看某一部份。

周文港批都會大學 以誠信等西方價值視為國安一部份

選委界周文港就批評，不少院校的國民教育課程大綱東拼西湊，「新詩選讀、中文曲詞、哲學，呢啲同『中國』兩個字有關咩？」認為這對立法會有欠尊重，點名批評都會大學，以誠信、公正、毅力、創新等西方價值，視為國家安全的一部份，希望該校代表下次到立法會作詳細解說。

施俊輝表示，大學有不同課程大綱，部份直接與國家安全相關，部份強調文化推廣，相信都有助建立國民身份認同。

周文港批評：「新詩選讀、中文曲詞、哲學，呢啲同『中國』兩個字有關咩？」（資料圖片/夏家朗攝）

教育界朱國強則強調，國民教育課程不應流於形式，要加入生活、職場及社會元素才能達到效果。他提及，浸會大學傳理學會曾於社交平台發布以「理大圍城三周年」為題的貼文，認為這反映國安教育無法發揮預防功能，院校應對不同學生進行不同層次的針對性深化，例如特別加強學會幹事的國安知識。

施俊輝指，部份院校提供講座予學生組織代表，幫助組織成員更了解《國安法》要求，認同國安教育不能流於形式，因此需要不斷檢視和完善。