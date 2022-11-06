推國民教育被質疑矯枉過正　蔡若蓮：個別執行情況有改善空間

撰文：黃偉倫
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政府近年提倡國民教育，日前荃灣聖芳濟中學於早會升國旗播國歌期間，有學生涉未站立或食早餐，被指不尊重國旗國歌，因而被校方重罰停課三天。有意見指顯示教育界矯枉過正。教育局局長蔡若蓮今日（6日）於電視節目表示，局方推出不同有關國民教育的措施，出發點是希望支援學校「做好件事，而唔係做彎(攪軭)件事。」她續指，相信校長、老師都是專業，「個別情況會唔會拿捏得唔清楚，咁所以執行上都有改善空間，呢個當然係啦。」
另外，《施政報告》提到新入職老師，及將要晉升的官津校教師，兩年內要參加內地學習團，問到是否等同「國情班」時，蔡若蓮表示並非去旅行，而是有主題，例如參加一些專題講座。

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蔡若蓮在無綫新聞節目《講清講楚》表示，《施政報告》其中一個重點是發展要人才，而香港需要「德才兼備，愛國愛港嘅人才」，因此《施政報告》有較多篇幅提及國民教育，強調國家觀念，以及對中國的認識非常重要。

統籌國民教育要求「愛國愛港」是基本要求

之前局方提到，校內要有專人專責統籌國民教育。蔡若蓮表示，可由主任級出任，並指愛國愛港是基本要求，「如果佢對呢個範疇唔認識，咁點樣帶領其他同事呢，呢個係基本要求嚟」。

蔡若蓮表示，為讓老師認識國家，要求新入職或晉升老師在兩年內參與內地考察團，初步劃大概3至4天。（梁鵬威攝）

另外，《施政報告》提到新入職老師，及將要晉升的官津校教師，兩年內要參加內地學習團。蔡若蓮表示，學習團並非單純去旅行，需要有主題，例如專題講座、考察，包括聆聽內地專家介紹，或考察一些大企業。她強調，老師需要了解規矩，以身作則。

政府推出多項國民教育相關措施，主持問到會否矯枉過正，例如荃灣聖芳濟中學早前因為學生未於升旗禮時站立，因此重罰14名學生停課三天。蔡若蓮表示，措施的出發事是支援學校「做好件事，而唔係做彎(攪軭)件事」，如投放大量資源得到反效果是浪費。

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她續指，不會評論個別事件，荃灣聖芳濟中學已設獨立調查委員會調查。她又指，相信校長、老師都是專業，但「個別情況會唔會拿捏得唔清楚，咁所以執行上都有改善空間，呢個當然係啦。」

蔡又表示，並非單純訓導，而是訓輔結合，不只是懲罰學生，希望學生知道規矩的重要，無論訓導或輔導，終極目的是想學生學習，而非令他們受苦。

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