標準金額補地價安排　6宗申請獲接納　5宗為農地改住宅

政府3月公布，新發展區將可以標準金額計算補地價，發展局4月曾表示，古洞北及粉嶺兩個新發展區，農地轉住宅每平方呎樓面補地價約5,000元。經民聯立法會議員吳永嘉提出書面質詢，查詢上述安排細節，以及會否將計劃擴展至更多新發展區，如洪水橋一帶。



發展局局長甯漢豪（資料圖片）。

發展局局長甯漢豪書面答覆，指2021年《施政報告》公布，將標準金額補地價安排由工廈擴展至「加強版傳統新市鎮發展模式」內的新發展區，截至今年8月15日共收到18宗申請，其中6宗接納進一步處理，7宗因不符合政府訂明的準則及條件而被拒絕，有1宗主動撤回，其餘4宗申請局方仍在考慮，而每個個案的審批時間亦不相同。獲接納的申請須於明年6月30日前與地政總署達成基本協議。

在上述6宗獲接納申請中，5宗現時為農業用途，其餘1為住宅建築用途，6宗申請修改地契後都用作住宅用途，部份申請亦會將部份樓面用作商舖。

洪水橋（資料圖片／鄭子峰攝）

安排適用於洪水橋／廈村新發展區

甯漢豪說，標準金額補地價安排適用於所有以「加強版傳統新市鎮發展模式」的地點，包括洪水橋／廈村新發展區。而申請人可以選擇以傳統估價機制或標準金額方式評估地價，一經選擇後就不能更改。

甯漢豪表示，標準金額補地價安排下，由發出補地價建議至達成協議，大約只需要1個月，可縮短契約修請時間，從而加快土地供應。