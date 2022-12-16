通關｜消息：站務人員保安員陸續調返高鐵站　羅湖落馬洲站亦然

繼《香港01》早前率先報道香港及內地有望最快明年初通關後，各方通關消息接腫而來，署理運輸及物流局局長廖振新亦坦承，一直有就高鐵等跨境交通在做準備。有消息人士透露，站務人員、保安等員工，正陸續調回高鐵西九龍站駐守，同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。

港鐵回覆通關車務安排時表示，視乎疫情發展，以及政府相關措施的安排。如有進一步消息，公司會適時公佈。



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2018年9月通車的香港高鐵，營運一年零四個月，因受新冠疫情影響，便於2020年1月30日停運，至今接近3年，停運時間比營運時間更長。位於西九龍的高鐵總站亦封閉至今，只有開放日、部份時間開放予觀眾退票或相關本地遊行程等，才有機會進入站內。不過，高鐵停運期間，每日仍有列車運行演練。

西九高鐵近日有列車演練

據消息人士透露，由於西九站實際會有列車行駛，故站內一向有職員當更，但近日港鐵陸續將早前調離的站務及保安人員調回西九站，亦據聞近日列車演練（exercise）班次變密，並指東鐵線邊境站、即羅湖及落馬洲站亦有同樣情況，或預示兩地通關在即。

除此之外，高鐵站外判商國際永勝護衛管理有限公司，上月曾於招聘網站刊登招聘廣告，種種跡象顯示高鐵站或有望近期重開。

記者今午（16日）抵西九站視察，多個出入口繼續有流動式鐵閘圍封，仍然關閉不開放，但面向西九戲曲中心的門口也已亮燈。記者透過玻璃可見站內亦有開燈，有部份人在站內逗留，並疑似填寫文件。據高鐵站保安透露，高鐵站現只開放予本地遊旅行團參觀，而門口亮燈是「天氣原因」。

港鐵：視乎疫情及政府安排方能恢復運作

港鐵回覆查詢時表示，因應政府就新冠病毒疫情所採取的防疫措施，西九龍站自2020年1月30日起關閉，高鐵（香港段）亦暫停服務，有關措施仍然生效中。在暫停服務期間，高鐵團隊除了維持必須營運工作外，一直進行各項保養維修，同時提升設施及加强人員培訓，讓車站設施、列車、鐵路系統，以及高鐵團隊維持最佳狀態，務求在關口復通後再次為乘客提供安全可靠、舒適便捷的高鐵服務。

至於何時恢復運作，發言人表示，「要視乎疫情發展，以及政府相關措施的安排。如有進一步消息，公司會適時公布。」

西九站內有多名人士逗留，部份疑正填寫文件。（劉夢婷攝）

運輸及物流局：不斷都做緊準備

《南華早報》引述消息報道，相關部門正準備測試包括高鐵站在內等延伸至廣東省的高鐵和邊境其他路段所有海關檢查站過關系統，香港與內地之間的邊界將於下月全面重新開放，數千名海關、入境處和警務處的人員將被派往陸路檢查站，以應對預計將激增的交通流量，因為當局需要數週時間為放寬規定做準備。

署理運輸及物流局局長廖振新今亦回應，稱局方就高鐵等跨境交通「不斷都做緊準備」，一待通關時可以盡快作出安排。

▼2018年9月23日，高鐵香港段通車▼

