團體推「青年光房」以過渡屋取代劏房　助短貧青年自力更生

「要有光」創辦人及行政總裁余衛業推算，香港貧窮人口當中佔有10%，即近16萬人屬「短貧戶」，指平均年齡在40歲以下貧窮線下但有工作能力的青年人。繼推出「光房」、「光屋」計劃後，余衛業留意到本港年輕人在住屋上的困境，故在今年十月推出為期三年「青年光房」 過渡性房屋計劃，希望幫助「短貧青年」由讀書階段過渡至全職工作，並在財務上循序漸進發展，邁向自力更生。



首階段「青年光房」向業主募集10至20個私人單位，以提供最少40個申請名額，業主代表麥修女認為計劃十分有意義，「真係一個光房嘅計劃，唔係劏房嘅計劃。」



「短貧青年」月入至少$5000

「要有光」創辦人及行政總裁余衛業認為「短貧青年」較一般青年的處境更為艱難，「佢哋大多數係啱啱大學或大專畢業，因各種原因需要靠自己搵地方住。」例如因親子關係不良、原有住宿服務到期等緣由，需要半工半讀交租過活，月入可能只有幾千至一萬多元。

根據「要有光」定義，「短貧青年」的年齡應介乎18至25歲，月入5,000至12,000元，需要自行自己養活自己、靠自己找地方住的學生或畢業生。而符合以上條件的青年，須經由社工轉介，再由「要有光」作篩選判斷是否合適，並有潛力達到向上流的目標後，便能成功入住「青年光房」。

余衛業指出「短貧青年」是最受顧主歡迎的一群，求職能力高、有一定學歷程度。余衛業表示，是次計劃為幫助「短貧青年」真正達到向上流的目標，設計出可量度「向上流」的四個KPI，包括從工作、入息、儲蓄和住屋階梯作檢視，為住戶量度計劃的成效。着重在「短貧青年」的人生經歷，如正常的居住環境、租住私樓的經驗、培養儲蓄概念和針對脫貧的三年規劃等。

「青年光房」在今年第三季開始試行營運，在12月正式推出時已經有3個單位正式投入營運，提供12個申請名額，現已經接受了8個申請，並預計在下一個月份會有多2個單位投入營運。

「青年光房」得「置地公司家基金」贊助逾40個名額

首階段「青年光房」計劃得「置地公司家基金」撥款贊助支持，以改善「短貧青年」的居住環境和贊助項目基本營運費，提供最少40個單位申請名額。置地公司執行董事總法律顧問莊思勤表示，「家基金」在2020年11月成立並初步注資一億元，至今已撥出逾8,000萬元，支援超過15萬名市民，「將全力支持『青年光房』計劃，讓青年於求學至踏入社會的過渡階段得到所需支援。」

首階段「青年光房」計劃募集業主反應熱烈

余衛業表示是次計劃，需要向業主募集10至20個私人單位，預計會以新增單位為主，其中亦有少數是由現時的「光房」改裝而成。位於黃大仙的「青年光房」便是一個好例子，於今年第三季，余衛業陸續向「光房」業主介紹項目，當中黃大仙「光房」業主「瑪麗亞聖方濟各傳教修會」亦作出響應，將單位面積600多平方呎的四房單位轉型做「青年光房」。

瑪麗亞聖方濟各傳教修會業主代表麥修女表示，教會從2004年開始，便將原先用來做修女宿舍的私人物業租給「要有光」推行「光房」計劃，提供一個較為理想的居住環境給短貧單親家庭。麥修女認為，計劃十分有意義，她表示曾多次與住在單位的家庭接觸和交流，「真係一個光房嘅計劃，唔係劏房嘅計劃。」

因之前累積下來的經驗，對這次的「青年光房」計劃感到十分有信心，考慮到「光房」單位原是提供給修女的單人宿舍，在居住上青年比起家庭更為適合，故相當樂意把原先的「光房」轉型做「青年光房」，希望計劃能為青年帶來新希望。