陳茂波：香港是內地開放金融市場和人民幣國際化的防火牆及試驗田

財政司司長陳茂波在一個論壇上致辭時表示，香港是內地開放金融市場和人民幣國際化的防火牆及試驗田，有助穩步加速人民幣國際化的進程。



陳茂波指香港是人民幣國際化防火牆及試驗田（政府新聞處）

陳茂波（前排左五）、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東（前排右五）、中聯辦經濟部副部長呂峰（前排右三）等，出席2022一帶一路金融高峰論壇。（政府新聞處）

陳茂波今日（21日）出席2022一帶一路金融高峰論壇致辭時指，在「一國兩制」優勢下，香港匯集世界最頂級的金融機構和人才，資金匯聚，法律、會計、工程等專業服務配套齊全，加上與內地金融市場互聯互通的優勢，香港可更好地為內地企業在「一帶一路」沿線的基建項目提供更多元化的融資渠道和選擇，助力它們進一步「走出去」。

他續指，隨着國家與一帶一路沿線國家的經貿關係更緊密，國際貿易將更多使用人民幣結算，香港除可為有關的離岸人民幣交易和金融活動提供重要流動性支持外，更可為這些國家的人民幣資金提供更好投資選擇，讓這些資金投入內地市場，更好發揮香港世界級融資平台的功能與角色。香港是內地開放金融市場和人民幣國際化的「防火牆」與「試驗田」，可以助力穩慎推動人民幣國際化的進程。

陳茂波又說，香港的金融科技基礎建設完善，金融科技生態十分蓬勃，涵蓋電子支付、虛擬銀行、保險科技等多個領域。這個蓬勃的生態圈可以為「一帶一路」沿線國家在金融領域的創新和跨越式發展服務。此外，我們也正積極支持和參與多邊央行數字貨幣橋（mBridge）項目，助力國際間央行數字貨幣的跨境使用和合作，為國際金融系統的穩定發展，作出貢獻。