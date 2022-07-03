批香港推動人民幣國際化做得慢　任志剛：長遠要減低對美元依賴

香港回歸25周年，25年來金融體系經過多次挑戰，近年又面對中美貿易戰，金管局前總裁、行政會議成員任志剛今日（3日）在電台即目上表示，認為中美發生金融大戰的機會不大，若兩國不能直接交易，香港的角色將愈來愈重要，不過，同時亦應該居安思危、做好準備。



對於推動人民幣國際化，他批評本港「做得慢」、「行得太小」，強調本港長遠要減低對美元的依賴，因此有需要加快推動人民幣國際化，希望不論在經常資本和資本項目，人民幣都可以作爲國際收支的交易單位和財富儲存。



既得利益使中美不會完全脫鉤

任志剛於商台節目《政好星期天》表示，從理性方面分析，認為中美發生金融大戰的機會不大，解釋指，美國企圖圍堵中國，需要使用金融武器，但如果限制資本流動，令國際質疑美國要實施外匯限制，將會出現反效果，從而令美國投鼠忌器，不認為金融大戰發生的可能性高。

他續指，中美作爲全世界最大的兩個經濟體，牽涉龐大的既得利益，認為兩國即使「枱面上有動作亦不會完全脫鈎」，而需要繼續來往進行資金融通，但又不能直接交易的話，香港的角色將愈來愈重要。

任志剛認為本港推動在「南向通」中使用人民幣的一步「行得細」。（資料圖片）

任志剛：長遠要減低對美元的依賴

他形容，過去25年本港經歷過早期「風起雲湧」的時候，包括金融風暴、科網股泡沫等，安然渡過後有段「風平浪靜」，而現時是「風再起時」，要部署好、發揮功能以及優勢，同時又指，政治會有非理性情況出現，國家應居安思危，知己知彼。

對於推動人民幣國際化方面，任稱，本港長遠要減低對美元的依賴，因此有需要加快推動人民幣國際化。他解釋，因美元的特殊地位，不少人覺得無其他選擇，但若果單純觀察數字，其財政狀況會令人覺得美元岌岌可危，但美元現時依然是「避難所」，認為情況不能持續，因此任何地區、國家都應做好兩手準備。

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下一步應在股票市場推動使用人民幣

他又指，本港過去推動人民幣作爲貿易結算，但只限於經常項目，下一步應在資本市場推動使用人民幣，包括股票市場，讓人民幣作爲交易單位，相信到時外國投資者會願意投資中概股，他笑稱，「退左休，不在其位可以講啲不負責任的說話，（推動人民幣國際化）慢咗啲下話。」

他又認為，本港推動在「南向通」中使用人民幣的一步「行得細」，指國家十四五規劃提到人民幣應該可以自由使用，政府應該準確把握，提供平台，認爲不需新渠道，仍可在離岸市場使用，希望不論在經常資本和資本項目，人民幣都可以作爲國際收支的交易單位和財富儲存。