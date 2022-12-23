創科藍圖｜目標製造業2030年佔5%GDP　孫東：土地及人才有挑戰

撰文：何瑞芬
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創新科技及工業局昨日（22日）發表《香港創新科技發展藍圖》，訂立4大方向、8個策略、16個目標及42項建議，目標將製造業以基本價格計算佔本地生產總值由2020年的1%增至2025年1.5%，再到2030年的5%。創科局局長孫東表示，有人覺目標太進取亦有人認為保守，強調指標經過內部仔細考慮，「並非進取也不保守，是進中求穩」，亦承認會有一定挑戰，特別在土地釋放及人才方面，但有信心不用到2030年已可達到。

孫東今（23日）在電台節目中指出，2030年將製造業佔GDP由2020年1%提升至5%的目標，在內部經過仔細考慮及爭論，並根據香港現有情況、未來幾年經濟及政治環境預測。他稱有人覺得較進取，因香港工業化基礎薄弱，十年內翻兩倍以上，既無土地也無人才；但亦有人覺得較保守，與內地及新加坡相比差距好大。

孫東：指標是進中求穩

孫東指出，有關目標是科學指標，「並非進取也不保守，是進中求穩」，他稱要達到目標有一定挑戰，特別在土地釋放及人才方面，但有信心能達到，他本人亦希望可提前達到、不用等到2030年，又強調關鍵是做好佈局。

今次創科藍圖中，特別強調會支援香港半導體晶片及新能源汽車研發。孫東表示，選擇支援類別需謹慎，因香港土地較少，會按4原則挑選：第一是高科技元素，令香港在亞洲及世界有領先地位；第二是能帶動香港GDP增長；第三是可令本地增多就業機會、令青年向上游；第四是利用香港所長、貢獻國家所需。

政府昨公布創新科技發展藍圖。（資料圖片）

發展新能源汽車是戰略趨勢

在半導體晶片方面，他指並非重覆其他地區「老路」，而是按最新潮流，發展新興的第三代半導體晶片，即氮化鎵。他稱香港過往在半導體晶片科研上有成績亦有優勢，不少港商有在內地發展晶片相關工廠，具一定實力，政府亦正在元朗建設微電子中心。

至於新能源汽車方面，他稱內地近5年在該產業發展優秀，例如深圳比亞迪汽車，短短幾年間已成龍頭企業。他強調香港搞工業化需有龍頭企業，認為隨環保運輸需求增加，加上內地大灣區供應鍊及香港內部對新能源汽車研究有不錯發展，以新能源汽車作發展目標、開拓海外是戰略趨勢。

孫東。（歐嘉樂攝）

引企業順道引人才

人才方面，孫東稱長遠希望本地人才可成長，但短期內各行業均缺人才，可迅速扭轉的方法是引入人才，故未來引進企業時，亦會順便引入人才，「很多人才是跟企業走的」，在與引進企業談細節時，亦會提到相關人才如何加入企業等。

他又提到，會繼續支援大學研究，並與教育局合作在中小學亦推廣STEM教育等。他指香港科研投入主要靠政府，與其他地區以私人企業主導情況不一樣，例如深圳公私營投資比例達1比9、廣州則3比7，故希望港私人企業可多些投資到大學科研中，並在早階段投入，有助產業化規劃。

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