葉劉打第5針讚港疫苗供應足　痛心內地同胞受苦：盼生命獲得保障

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀聖誕長假前，接種復必泰二價疫苗作為第五針，她透露打針後手臂輕微腫痛、也有點疲倦，但休息一晚後，平安夜下午已經完全恢復精神，聖誕假期間依舊每天行山、步行最少六公里，身體及心跳機能一律正常，感覺良好。



葉劉提到內地大幅放寬疫情防控，未來對入境人士不再實施集中隔離措施，不過各省市疫情仍在升溫蔓延，她引述報道指不少地方藥物不足，部分農村接種率未如理想，對同胞苦況感到痛心，祝願「神州大地早日走出陰霾，同胞生命獲得保障，內地經濟早日復甦。」



接種第四針復必泰逾半年的葉劉，在社交網站分享上周五（23日）打第五針的體驗，稱等十幾分鐘就有針打，感慨香港人非常幸福：「政府提供大量免費疫苗接種，保護廣大市民健康；醫管局及所有公私營醫護人員，不辭勞苦為市民做了大量工作，表現其實非常不錯。」

她其後提到內地將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，明年1月8日起將全面撤銷所有核酸檢測及集中隔離措施。她同時為內地疫情升溫及蔓延感到擔憂，指「據報不少地方藥物不足，部分農村地區疫苗接種率亦未如理想」，希望同胞早日克服這波疫情。