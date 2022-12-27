復常｜江玉歡倡全撤599章防疫限制　國家不再恐怖、香港仍緊急?

國家衞健委昨日（26日）宣布大幅調整抗疫措施，外界關注本港社交距離限制鬆綁步伐。立法會選委界議員江玉歡今早（27日）接受電台訪問，表示港府應跟隨中央防疫新方向，促請全面撤銷《預防及控制疾病條例》（第599章）下的所有防疫限制，包括廢除「限聚令」、「疫苗通行證」及「口罩令」等。



江玉歡其後在社交網站發文指，香港已經「不再緊急，599章是全部落幕的時候」，民意民情此時比一切都重要。她又反問若果三年來，對醫療及老幼還未作好應有的準備，憑什麼教人相信任何「一步步 」的時間表？她批評沒系統、理據及組織的「一步步」只會令香港更加落後。



選委會界立法會議員江玉歡促請港府全面撤銷《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）限制。（張浩維攝）

未打針內地人可自由走動 未接種港人卻「無自由」？

江玉歡表示，「第599G章」的限制源於政府認為新冠肺炎屬「緊急傳染病」，但當國家的防疫政策出現新定調及新方向，將新冠肺炎定性為「唔係咁恐怖嘅疾病」：「點解我哋香港仍然『緊急』？」她舉例指，未接種疫苗的內地來港人士，抵港後可以自由走動，但未接種疫苗的港人卻「無自由」：「係唔可以咁樣做，如果唔係就有好大矛盾！」

質疑「一步步」：三年都未準備好 籲還市民選擇權

目前身處新加坡的江玉歡指，當地不少市民已不佩戴口罩，以笑容迎接聖誕，反觀香港有不少小朋友因長期配戴口罩而出現情緒問題、甚至需要接受言語治療。她直言，疫情已持續三年，現時是好時機讓市民適應病毒，呼籲政府「還我哋一個選擇」，亦希望市民一同齊心說服政府撤銷「第599G章」。