明日大嶼︱議員料收支掹掹緊：造價只增不減　倡以土地換私人填海

「明日大嶼」交椅洲三島方案出爐，造價估算調高16%至5,800億元，賣地收益估算則下調35%至7,500億元，實政圓桌立法會議員田北辰坦言造價「只會多、唔會少」，認為收支只會「掹掹緊」。本土研究社陳劍青則認為最新造價被低估，除未考慮長達20年的工程期變數及通脹，還有工程難度，人工島項目相比過往填海工程水深多一倍，坊間已有團體估算造價要達到8,000億元。



民建聯立法會議員劉國勳指，以目前的經濟環境，相信發債不是適合的融資方案，而「興建－營運－轉移模式」或會減低政府對於未來道路交通收費的主導性，建議考慮「鐵路加物業」及由「公私營填海合作」。



劉國勳稱發債不可行：低息無人買 高息負擔重

劉國勳認為政府的估算務實保守，而隨著成本及收益距離收窄，要小心平衡物料及工程費用的變動，而且同期有北部都會區等大型項目上馬，政府要及早做好長期預測及估算。他稱以東涌填海4米水深為例，今次水深達8米，工程難度增加，但據了解，最新估價已經考慮了相關因素，相信成本可以控制。

政府就項目提出四個可考慮的融資方案，劉國勳指以目前的經濟環境，如果選擇發債，若果息口低，相信吸引不到人購買；如果高至8、9厘，則會令政府財政負擔加重。他提到以往採用「興建－營運－轉移模式」建造的大欖及紅磡隧道，弊病是政府對服務收費缺乏主導權，人工島在無其他道路選擇下，市民恐須「硬食」。他建議採用公私營合作填海融資方案，交由私人發展商填海，並以部分土地作為回報，一如70年代沙田第一城填海模式。

田北辰料加鐵路走線 造價進一步推高至$6,100億

人工島涉及多項交通基建，當中過海鐵路綫起點由屯門內河碼頭，改為洪水橋，以連接港深西部鐵路，田北辰指依照新走線，該鐵路最終主要服侍北都會人口及跨境客，等同將屯門50萬人口棄之不顧，形容政府「日思夜想都係北都區…但北都會十劃都未有一撇。但每日有幾多人（從內地）落嚟？塞唔塞得滿架車？」但他說，有信心最終方案會增加走線，但造價就「唔係呢條數」，估計會進一步推高至6,100億元。

本土研究社陳劍青。（資料圖片）

陳劍青質疑嚴重低估造價 只計交椅洲人工島

陳劍青則指，目前造價是按照4年前估算再調整物價，並無考慮未來工程期內通脹，加上填海比以往項目深水一倍，認為造價可能嚴重低估。而且新項目不再沿用上屆政府的「明日大嶼」名稱，造價上只計算交椅洲人工島，撇除了在欣澳建鐵路設施等開支，直接令造價變少，笑言「改咗名就變平咗」。而且工程期長，有很大不穩定性及變數，包括未來土地的需求，因為香港人口增長到2041就到達高峰。