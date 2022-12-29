守護大嶼聯盟立會請願 斥政府盲目推「明日大嶼」失理性

立法會發展事務委員會今日（29日）下午召開特別會議，討論政府最新提出的「明日大嶼」發展項目。多個團體代表到立法會外請願，「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑形容計劃是「海上大白象」工程，指政府失去理性、盲目強推計劃，提醒公眾勿視計劃已成定局，必須發出反對聲音。



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請願代表除「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑外，還包括「350香港」召集人李偉才，及「坪洲填海關注組」召集人馮錦霖。謝世傑表示，政府最初提出「明日大嶼」人工島計劃是為了應付人口增長及商業用地需求，但統計處於2020年調整人口推算，預計本港人口將於2041年811萬人高峰，回落至2069年735萬，加上近年出現「移民潮」，預計人口會持續下降，謝世傑直言：「失去規劃理性，水份好高嘅人口估算。」他又指啟德商業用地多次流標，認為市場對商業用地需求減少，直斥港府「理由站不住腳」。

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謝世傑更擔心填海計劃會掏空港府儲備，使香港最終需借貸渡日。他表示，砂價成本持續上升，香港同期將會開展多項大型工程項目，人力和物料需求大增下，興建成本只會有增無減。加上疫情期間，本地經濟下滑，政府已耗資數千億推出各類抗疫、防疫、補就業等措施，擔心會出現結構性財赤。

謝世傑又提醒，「守護大嶼聯盟」的海洋專家於2018年曾在交椅洲水域進行潛水觀察，發現罕見生物；「世界自然基金會（香港分會）」的海底聲納研究中，亦發現該水域有國家一級保護動物江豚出沒。他強調香港需保護海洋，切勿進一步破壞海洋生境。

「350香港」召集人李偉才：人工島難抵風暴影響

「350香港」召集人李偉才則指，馬鞍山、沙田及大埔區都是易受風暴潮影響的地區，認為海中巨型人工島所面對的挑戰可能更甚。他指：「一旦交通癱瘓，數十萬人或將被困島上。」他呼籲港府以嚴謹的科學態度，正視氣候變化為人工島帶來的潛在危機。

政府2018年提出「明日大嶼」重大發展計劃項目，在中部水域交椅洲一帶填海建人工島，造地1,000公頃。政府最近提出新填海方案，人工島由原訂兩個，改為在交椅洲北、南及西填海A、B及C三個島，開闢Y型水道，總造價5,800億元，攤分20年計算，每年約300億元。