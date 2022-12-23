明日大嶼｜過去5年河砂漲價1.5倍　業界料升幅未止造價或超5800億

政府日前公布「明日大嶼」填海方案，最新成本估算增至5,800億元，較原先大增16%，引起社會關注。發展局早前明言，即使多年研究，仍未能掌握準確的造價和收益估值，更拒為工程造價「封頂」。

曾參與填海工程的資深土木工程師倪學仁認為，交椅洲人工島的填海範圍，水深最高達12米，海底下或仍有淤泥要清走再填補，將要動用更多河砂填海，惟現時鄰近地區「狂搶砂」下，砂價已大幅飊升，認為「明日大嶼」將會步機場三跑後塵，大幅超支，難以做到現時政府所言的「除笨有精」：「其實我哋睇唔到佢個規劃，點樣係一個實行得到嘅規劃。」

香港建造商會會長林健榮亦表示，現時河砂的整體供應失衡，「一年裏面都會有一兩個月係直情冇砂」，不但推高砂價，甚至連貨源亦欠奉，惟本港近年有多個填海工程即將上馬，認為砂的來源將會是一個「好頭痛嘅問題。」



▼明日大嶼最新概念圖▼



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根據發展局的資料，交椅洲三個人工島的水深介乎4至12米，強調水深達12米處並不多，並會在12米水深劃界，形容只是較機場三跑的5.5至6米水深「高少少」，故認為現時三島的填海方案可行。

註冊結構及岩土工程師倪學仁表示，在較深水處建設人工島需要動用更多材料填海，亦要視乎水底有沒有海泥沉積，若海泥厚時，清走海泥後要再填補，「所以佢實際上，真係要填個量…如果佢剷走啲海泥，要睇下啲淤泥有幾厚，要加埋嗰個厚度先至得。」

資深註冊結構倪學仁。（資料圖片／林若勤攝)

他強調，在12米深水域填海並非香港首次，「最頭痛就係佢喺邊度搵咁多砂嚟填」，現時香港水域已再無海砂，需要靠外地進口，惟廣東、廣西等已不再出口，鄰近地區和國家亦在「搶砂」填海，令砂供不應求，若政府在短期內有如此大的需求，便會進一步推高成本，「好容易佢嘅造價就唔足夠。」

他提到，機場三跑亦因填海嚴重超支，交椅洲人工島的填海範圍更廣，相信超支的情況會重現。

根據政府統計處資料，砂價雖然時有波幅，但整體價格有上升趨勢，比較過去5年的數據，砂價已由2017年1月的每公噸124元，升穿「三字頭」水平，今年一月的最高峰期更達每公噸324元，即使隨後稍為回落，但仍在300多元的水平徘徊，最新的9月數據顯示，砂價每公噸達307元，較2017年增加147.6%。

倪學仁預料，內地社會復常後，基建工程會陸續上馬，砂價會愈搶愈貴，日後的工程開支很大可能會進一步上升，亦即超過現時預算的5,800億元。他亦質疑政府估算的7,500億賣地收益，直言整個工程很大可能會收支不平衡：「其實我哋睇唔到佢個規劃，點樣係一個實行得到嘅規劃。」

倪學仁亦提到，若填海範圍內的水底有海泥，亦涉及技術性困難，若當局參考機場三跑的做法，「圍住佢，唔挖走啲淤泥」，但要在短短十年內用此技術完成300公頃填海，技術上相關困難，「填嗰陣時你都唔可以填得太快，如果唔係佢下面嗰啲增加嘅空隙水壓，可能會令到佢哋會有啲淤泥嘅強度降得太低，就變咗有好多問題出現，譬如話會移動、破壞（環境）、沉降得好犀利。」

他憂慮日後會重蹈三跑和港珠澳大橋人工島的覆轍，重現「飄移島」，或日本關西機場因沉降受水浸威脅。

香港建造商會會長林健榮。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港建造商會會長林健榮表示，本港以往一直靠內地河砂供港，惟現時國內亦缺砂，本港以至世界各地，對砂的需求有顯著上升，令砂價被推高，他認同倪學仁的估計，內地工程陸續復甦後，砂價很大可能會進一步攀升，「有時唔好話貴，我哋連個supply（供應）都冇，一年裏面都會有一兩個月係直情冇砂。」

現時填海一般會用到三種砂，包括海砂、機砂和河砂，林健榮指，現時最主流的河砂供應短缺，便會令市場轉去尋求海砂和機砂，令三種砂的價格一同被搶高，「個pool就係得咁大，你有一樣嘢缺咗，其他個需求大咗一樣係會升。」

他續指，現時廣東和廣西已不再出口砂，本港一般要靠菲律賓和馬來西亞等鄰近地區入口，但運輸費會增加之餘。林健榮亦稱，有消息指馬來西亞政府因環保問題，開始減少挖砂，令供應進一步減少，日後在填海方面是「一個好頭痛嘅問題」，但他相信政府會研究其他應對方案。