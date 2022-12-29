刑事檢控專員楊美琪：所有檢控決定不涉政治立場

律政司刑事檢控科今日（29日）發表《香港刑事檢控2021》，刑事檢控專員楊美琪在序言中表示，所有檢控決定都按證據和公眾利益考量而作出，當中完全不涉及個人意見和政治立場等因素。



楊美琪強調，提出檢控的目的並不是要令被告入罪，而是要公平公正地提出證據，協助法庭或陪審團作出公正判決，因此檢控人員的工作並非關乎「勝敗」，而在於履行公職時秉持誠信和尊嚴，並且發揮專長。



楊美琪又表示，部門近年面臨一項無可避免的挑戰，就是處理的案件性質甚具爭議，導致檢控人員和檢控決定受到偏頗、毫無根據的批評。她直指，該等說法無視某些案件中支持檢控決定的實際情況，以及對法院的裁決或判刑理由視而不見。這些無基礎的批評有損公義的彰顯。

年報亦交代了因應19 年社會事件引致有大量檢控個案，前年 4 月中成立特別職務組的工作，更重點交代了25宗案件的審訊結果，包括黎智英等9人被控於19年8月18日組織未經批准集結或參與未經批准集結一案、20年6月4日在維園發生的非法集結，李卓人28人被控煽惑他人參與非法集結或參與未經批准非法集結等，案中各被告皆被裁定罪成。

此外，刑事檢控科去年為政府其他部門提供的法律指引指次數為15,410次，較2020年的13,895次，增加10.9%；而交由外判律師處理的案件數目則上升22.9%，有1972宗，前年只有1,609宗。

至於定罪率，裁判處、區域法院及高院原訟庭的經審訊後定罪率，分別依次為56.7%、67.6%和50.8%。