明日大嶼｜林筱魯：$5,800億造價一定不準確　但政府財政可承擔

政府最新估算「明日大嶼」填海工程估計為5,800億元，較2018年9月推算的逾5,000億元增加16%。選委界立法會議員林筱魯今日（30日）在電台節目上表示，跨越世代的估算一定不準確，目前「明日大嶼」只有初步概念，沒有詳細內容，相信5,800億元也不會是最終數字，但不擔心特區政府無法負擔。



林筱魯不擔心政府財政狀況無法支撐「明日大嶼：「如果我哋話香港都支撐唔到，你睇返美國政府盤數，美國政府以後唔洗做基建。」不過，他指政府需要量入為出，認為政府須借助財政儲備，包括外匯儲備，引導其他融資模式，包括發債及公私營合作。

環團批低估造價 擠牙膏式公布資訊

綠色和平傳訊經理楊日輝認為，政府應優先規劃新界棕地，毋須透過造價高昂、甚至會破壞海洋環境的「明日大嶼」計劃造地。他稱，政府嚴重低估「明日大嶼」造價、並對賣地收入過份樂觀，綠色和平估算最終造價可達8,000億元。

他又批評政府「擠牙膏」式公布資訊，至2024年才有更多資訊披露，質疑政府在未公開足夠資料前進行公眾諮詢只是走過場，令公眾諮詢成為「唱好人工島」的工具。