防疫急撤︱內地因素壓倒科學？葉劉：內地鬆、港配合　都係睇數據

內地宣布1月8日入境免隔離，香港隨即撤銷多項社交及入境防疫措施，包括疫苗通行證及限聚令。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（31日）在有線節目《有理有得傾》上表示，內地通關決定是本港放寬防疫措施的重要因素，香港作為內地的「南大門」，應配合內地防疫政策，「內地都鬆，我哋應該配合。」



被問到這是否內地因素壓倒科學，葉劉淑儀指，內地都是根據科學作出決定，例如考慮到Omicron的傳染速度是否靠圍堵可以阻止：「我哋都係一樣，都係睇數據。」



葉劉：疫苗通抑或通關更有效「谷針」？

對於醫務衞生局局長盧寵茂在幾天內「轉軚」取消疫苗通行證，葉劉淑儀相信衡量了不同做法成效：「政府考慮我哋用疫苗通行證，即係去餐廳、指定場所一定要打針嚟鼓勵人打針有效啲；抑或啲市民自動自覺見到通關啦、咁多人啦，保護自己去打針呢？」

在通關方面，葉劉淑儀表示，香港已有超過250萬人感染，疫苗接種率亦不俗，有一定防疫屏障，應該與內地通關，讓港人返回內地探親及經商等，相信在農曆新年前通關是最符合廣大公眾利益。

內地來港前打齊針？葉劉：要仔細研究能否一刀切

目前內地及海外入境人士疫苗接種要求不一致，內地來港者毋須接種疫苗，葉劉淑儀說，內地不同地區的打針率有差異，政府要仔細研究能否一刀切要求內地來港者須事先打齊針。

外國對中國設入境限制 葉劉：可以理解

日本一度限制香港航班使用當地部分機場，葉劉淑儀表示理解外國做法，但希望可以放寬一點。她特別提到意大利北區曾是重災區，因此對疫情特別審慎，當地要求中國入境者接制強制檢測都是可以理解。