救救照顧者・7｜議員：慘案數字令人震驚　遭無視或導致悲劇終局

可怕的數字——按《香港01》的統計，去年有五分一的兇殺案涉及照顧者的倫常慘案，但行政會議成員林正財接受《香港01》「救救照顧者」系列訪問中，無奈地提到香港須靜待一個「tipping point」（觸發點），才可推動一個重大改變。日復日承受無盡壓力的照顧者們真的還能等嗎？

我們訪問多名立法會議員，他們卻異口同聲地指問題已到臨界點甚至是「爆煲」，由政府牽頭採取行動已是刻不容緩。因為，照顧者問題牽涉的範圍，遠較大家想像廣濶，隨時你身邊或甚至你自己都是一名照顧者。

按香港社會服務聯會估算，本港現時約有130萬名照顧者，佔全港人口五分一，當中不乏「以老護老」、「以殘護殘」的個案。當針對照顧者支援及配套不足下，照顧者們缺乏一絲喘息空間，只能默默把擔子往身上扛。無邊苦海中，一句刻薄的批評、一個冷漠的眼神，未能及時伸出的援手，最終可能變成壓跨駱駝的最後一根稻草。一幕幕骨肉相殘的「血的教訓」已向大眾敲響警鐘——「要救救照顧者了」。



「救救照顧者」系列報道（之七）

狄志遠：數字令人十分震驚

香港去年發生30宗兇殺案，其中6宗、即五分一案件涉及病患照顧者，數字駭人聽聞。代表社福界的立法會議員狄志遠表示，不時聽聞照顧者因壓力大而做出愚蠢行為，導致家庭慘劇，坦言初次得悉「五分一」這個數字，感到十分震驚：「去到咁極端嘅例子，都有咁大嘅比例，證明坊間上，照顧者嘅壓力、沉重負擔⋯⋯係好令人震驚嘅現象」，反映照顧者面對沉重壓力的現象普遍及非常嚴峻。

社福界立法會議員狄志遠認為港人長壽或是導致慘劇的因素之一。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

根據「聯合國開發計劃署」2019年的統計資料，香港人平均預期壽命為84.9歲，狄志遠認為港人長壽或是導致慘劇的因素之一，「長壽同時健康、生活平穩，當然係好，係生活享受。但如果身體健康好差，長壽係一種痛苦都未定。」他解釋，香港作為華人社會，照顧長者、下一代的責任和擔子通常落在家庭成員身上，為其造成「相當沉重的負擔」。加上香港人口老化嚴重，令社會對照顧長者的支援供不應求、脫節，狄志遠說：「我哋都好希望長者可以同屋企人相處，而屋企人可以照顧佢（長者），政府提供支援畀家庭，做到居家安老；但需要支援嘅家庭愈嚟愈多，而政府服務又無同時間進步，好多家庭得唔到足夠支援，咁就出現呢啲⋯⋯大家非常大壓力、困擾嘅問題。」

照顧者支援以試驗性質居多 不夠到位

狄志遠質疑政府對照顧者的經濟支援不足，他指「關愛基金」下長者和殘疾人士的照顧者津貼僅1萬人受惠，但社會上至少有50萬名照顧者，供求上存有一大段差距。雖然坊間有照顧者支援服務，但大多也是附屬於安老舍等，而針對的照顧者支援仍以試驗性質居多，對照顧者的上門護理服務、膳食供應、醫療服務、情緒照顧等亦不足：「例如我長年累月、24小時都照顧一個長者，佢（照顧者）可能會好大壓力，可唔可以有啲空間將被照顧者擺喺一啲好啲嘅服務（中心），於是乎我可以抖下氣，出去做下自己鍾意做嘅嘢、學下興趣，甚至有短暫時間去旅行，令佢哋生活有時間可以調息一下。」

照顧者的心理壓力被形容為社會的「隱形病」，狄志遠亦留意到社會對照顧者的概念和認知不足。

有啲人會覺得：「你做仔囡照顧家人係理所當然啦，你自己負責任啦！」 社福界立法會議員狄志遠

大眾似乎難以理解照顧者現實生活的困境和無力感。狄志遠建議政府加強社區對照顧者的宣傳，建立良好的社區互助網絡，又呼籲大眾不論面對照顧者或被照顧者都要帶著同理心，適當時候不要吝嗇於幫助他們。他總結，解決照顧者問題，要靠家庭、政府、及社區三方面的支援，方可更具體、更全面。

狄志遠斥：政府同理心不足 政策「口惠而實不至」

冰封三尺非一日之寒，香港早於十年前已步向老齡化社會，當時已有議員促請政府盡早規劃，奈何一宗宗悲劇，彷彿成為政府安全網規劃存在漏洞的力證。狄志遠坦言「政府同理心係唔足夠。」，形容政府工作「口惠而實不至」。記者反問社會是否仍靜待一個爆發點？狄志遠反駁，種種悲劇已向政府傳遞清晰的信息。

你話要有啲爆發點嚟啟發政府？我覺得已經夠好多家庭嘅慘劇㗎啦。每次出現呢啲慘劇嘅時候，成個社會都好悲哀，都會問：政府做過啲乜嘢？、點解政府唔做多啲嘢？呢個信息都好清楚。 狄志遠

李世榮認為現時社會對照顧者的支援有不足。（資料圖片 / 張浩維攝）

難道照顧者只能自己孤獨地承受一切？對扭轉政府的態度毫無方法？曾倡議『照顧者為本』政策、並在議會提出動議辯論的民建聯立法會議員李世榮，指有五分一的兇殺案涉及病患照顧者，反映事件嚴重性已超過臨界點，甚至「直程爆煲」。

大家都覺得，無事咪無事；有事上嚟，咪可能大家心情差幾日，就擺底無再去理會⋯⋯香港每日都發生唔同事情，係咪真係有人專注去研究同推動呢個政策呢？確實係見唔到。 民建聯立法會議員李世榮

照顧者付出如同獅子山下打拼

李世榮表示有不少照顧者長期受經濟壓力困擾：「照顧者佢哋其實係犧牲出去獲取工作、收入（的機會），而去照顧其他人。」至於「關愛基金」的審批機制下，僅1萬名照顧者受惠於照顧者津貼，李世榮對此有所保留：「我自己係幾認定照顧者係為社會付出緊。」他認為「公共福利金」是政府感謝老邁長者「為香港付出、獅子山下打拼」的回饋，惟他強調照顧者同樣有為香港付出：「減低社會排安老院舍嘅人數，可能因為有人有照顧者而唔去排（安老院舍），咁（輪候時間）咪短咗，其實係一個付出嚟。」

有照顧者向他分享，指每次陪同被照顧者到醫院復診時，交通、飲食、診金、雜費等開支近千元。不過政府卻以公帑重疊為由，而漠視大部份照顧者的財政支援需要。

照顧者的心理壓力亦不容忽視，李世榮形容照顧者的責任如同「母親須準時餵奶」般，需要定時定候，甚至臨時帶被照顧者到醫院復診及照顧他們，過程中不容許有一點疏忽，心理壓力亦隨之而來。

李世榮：政府無重視照顧者 心灰意冷或成最終結局？

不少人毅然放棄工作機會成為全職照顧者，失去經濟來源，而政府僅為照顧者提供3,000元津貼，在這百物騰貴的時代下，他們必須節衣縮食。被問到這是否代表政府政策未夠前瞻性，對照顧者的窘境冷眼旁觀？

李世榮直言：「佢哋（政府）未必係無前瞻性，我相信政府係有咁嘅智慧，不過到今天，我可以大膽咁講，暫時睇唔到政府正視、重視照顧者⋯⋯政府其實好清楚照顧者有咩需要㗎。」

他認為當政府不認定照顧者，沒有為其提供一個明確身份，私人機構固然不會重視照顧者：「照顧者最唔開心係社會同政府唔認定佢哋。無認定，人哋就會覺得『何謂照顧者？』、『我而家有兩個小朋友，咁我算唔算係照顧者？係咪（可以）同嗰啲照顧者睇齊？』」他認為問題核心是政府根本不重視照顧者心態，也未完全捉摸到他們的心態。

歸根究底，我認為政府嘅核心問題，第一，係唔重視照顧者；第二，未完全捉摸到照顧者心態。最重要係政府先要認定（照顧者），社會先會畀返個認同佢哋。無呢樣嘢，你做落去，嗰班人（照顧者）都會好灰心 民建聯立法會議員李世榮

支援服務零散 政府暫無意主動接觸照顧者

李世榮批評，政府對照顧者的服務支援分散在不同社福機構，若照顧者需要同一時間獲得不同支援是很複雜，期望政府在18區設立專門的照顧者服務中心，整合支援服務，提供心理輔導、培訓課程、臨床實習、個案分案，及暫托服務等。

他又指政府擁有被照顧者的資料，當局有能力進一步找出照顧者，主動為其提供適切服務，不過他坦言：「政府似乎未有呢啲（照顧者）數字，未再進一步去做呢啲。」

李世榮倡議推出「照顧者通行證」，減少「無名英雄」默默地獨自承受著經濟、情緒等壓力。（民建聯照片）

李世榮倡議推出「照顧者通行證」，提供認證、記錄、識別及讀取功能，持有人可獲得政府提供的限額津貼，包括交通優惠、醫療優惠，以及長者咭優惠等，也可於不同的醫療和服務機構獲取支援。

立法會改革扶貧政策和策略小組委員會，討論市民上車難和簡約公屋，圖為江玉歡。（資料圖片 / 張浩維攝）

兩位議員以第三者角度分析本地對照顧者支援的不足，另一名議員、選委界別的江玉歡則以過來人角度現身說法，也分享了一個新鮮熱辣的求助個案，突顯照顧者的無助。

江玉歡自身經驗：照顧者承受巨大無力感

她回憶昔日協助照顧患癌父親的經歷，指有朋友跟她說，在她照顧父親的十年間疲態盡現，她慨嘆說：「我已經唔係最照顧佢（父親）嗰個。」她又指，患者病情或時好時壞，看醫療報告指數升跌如同坐過車山般牽動神經線，「可想而知，個無力感幾大。」

在訪問前一日，江玉歡恰好收到一名男子的求助，指他行動不便的90歲母親早前剛出院，男子為母親清潔身體，看見血肉模糊的壓瘡傷口時，男子也不禁流下男兒淚。其後，男子帶母親到碼頭散步，這時母親默默向男子說：「你推我落海啦。」江玉歡激動說：「你（政府）可唔可以諗下，其實一個家庭，只要佢有呢個問題，其實大家都承受咗好大壓力。媽媽又覺得好大壓力，覺得自己畀咗個仔好大壓力，佢竟然可以同自己個仔講『你推我落海啦』。」

疫情引爆照顧者問題

「朝見口晚見面，香港又無教導啲人（市民）」。疫情進一步令照顧者問題急速浮面，她解釋，本港過去三年有不少殘疾院舍以疫情為由，一年總共關閉二百多天；殘障人士在香港經濟低迷期間，率先被解僱，導致傷殘、弱智人士被迫留在家中；另外，香港院舍以「捆綁式」照顧老退化症長者，待長者如同野獸，令家人不忍心送長者到安老院舍，變相加重照顧者工作量，加上政府未有進行公眾教育。如此種種令照顧者沒有喘息空間，失去原有生活模式，甚至每況愈下。

曾在福利事務委員會上狠批香港現時給予照顧者的支援極為落後，如同「蠻荒時代」的她，又形容零散的服務等同「撒鹽同胡椒粉落大海，撒完無咩用。」 但對於過去一年，本地29宗兇殺案中，有5宗正是涉及照顧者的倫常慘案，江玉歡直言不感驚訝、詫異，因為社會多年來也沒有為照顧者提供針對性服務。

對於勞工及福利局局長孫玉菡早前稱，社會福利署將展開為期三年的照顧者宣傳服務，當中包括增設照顧者熱線，但求助熱線能否在剎那間紓緩照顧者壓力？江玉歡認為視乎政府有否清晰界定熱線涵蓋工作內容：「如果你純粹打去係慰問下，咁無鬼用，又或者提供服務又要等兩個禮拜，咁就死得啦。」

她建議熱線服務還要包括緊急情緒支援、醫療協助、臨時暫託、資金津貼等服務。她更關注熱線服務的人手編制和當值人數：「坦白講，如果得兩、三個，咁不如唔好開啦，我哋而家唔係要形式上嘅嘢，係要實際上幫到啲照顧者」。另外，她建議政府在地區加設「照顧者社區中心」為照顧者提供喘息空間，同時增撥資源予前線社福機構，加強對社工及照顧者的培訓。

過往政府喺好多樣嘢，包括房屋，（政府稱）畀咗房委會、市建局搞緊囉，或者安老政策、兒童⋯⋯點解會有童樂居事件，就係樣樣嘢我哋外判咗畀NGO，咁就覺得做咗。錢係畀咗，花咗好多，但係你問我真正做唔做到、去唔去到痛點、落唔落到實處，我覺得唔夠⋯⋯錢去咗，無監管、無成效⋯⋯如果照顧者（問題）仍然淨係畀錢，畀NGO搞，如果係得嘅話就一早無曬問題啦。 選委界別立法會議員江玉歡

江玉歡倡議政府於兩年內訂定「照顧者法章」，她認為法章等同為照顧者政策定下明確的發展方向，為照顧者提供最基保的保障之餘，外界同時可以預視社會政策未來走向：「無咗呢樣嘢（「照顧者法章」）就無咗個中軸，咁咪亂擺，得閒就做下，唔得閒就唔做，咁你話點會好呢？有咗法律基礎，就會知道（保障照顧者）係必然，最基本要求。 」

她亦提到，部份國家設立專門的照顧者政策督導小組：「有專門官員負責，嗰個（官員）係要負責任㗎，我哋香港有冇？冇囉，咁咪永遠都係社福嗰個，社福乜都佢做咁就死啦。」

她又促請政府盡快就照顧者進行統計，了解他們的確實需要，使支援服務可以一針見血：「如果我哋要幫一啲人，連佢係邊個又唔知，連佢有咩需要又唔知，咁整咩政策都無用啦，整咩措施、政策都係徒然！」

你點可以靠估？政府最唔好嘅嘢就係無統計，真係呢啲真實統計，唔係人口統計，每五年、十年做一次嗰啲啵⋯⋯你一定要有統計，知道受眾有幾多人、佢哋係邊個、有咩需要先可以對症下藥⋯⋯香港過去咁多根本性問題，我哋無對準落藥，我哋估囉，估佢哋需要乜，咁咪估咗廿幾年都冇改變，邊有一個社會會估估下？ 選委界別立法會議員江玉歡

照顧者們可能平凡也平常，總有一位在角落默默奉獻。但他們絕不平庸，他們放棄無拘無束的生活，可能在無數個夜裡起來為被照顧者翻身、推著輪椅穿梭街道陪診、為節省開支而在街市裡卑微地懇求一斤菜便宜一元幾角⋯⋯

他們絕不期望成為焦點，但社會能否為他們的生活帶來一點光，不論是金錢的支援、情緒疏導，或是政府對他們付出的肯定，相信都能照亮那一個個堅毅卻又無助的心靈，讓照顧者和被照顧者活得安好。

自詡為亞洲國際都會、辦事有效率又靈活的香港，何以卻只能龜速回應照顧者的無聲吶喊？究竟該如何為照顧者帶來一塊浮木，不止讓他們能支撐下去，更要讓照顧者和被照顧的一群，可以有尊嚴又安心地活下去？

救救照顧者・專頁｜國際大都會不敢直視的黑暗 誰可支援他們？