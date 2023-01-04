搶藥潮｜劉國勳：設熱線統籌訂藥 顏汶羽：提供替代藥清單

兩名民建聯立法會議員均表示關注近日出現的藥物搶購潮。當中劉國勳去信醫務衞生局，要求當局確保市面有充足藥物供應，以免通關後進一步出現搶購潮，建議當局設熱線統籌市民訂藥。顏汶羽則指建議當局應主向市民提供替代藥清單。



劉國勳指，本港近日有「搶藥潮」，北區及元朗天水圍等地區「缺藥」情況尤其嚴重，他亦有向藥房了解，指供應商補貨時間較以往長，期望政府能向藥廠及供應商了解，並確保對零售商的供貨穩定，同時促請政府，參考當年搶奶粉潮時措施，如設立熱線，由政府統籌，把市民訂貨的要求轉介至供應商。

▼2022年12月26日 必理痛缺貨▼



+ 4

他又指，政府早前表示，正考慮按實際情況和需要，把額外採購的藥物預留給一些有需要市民，如未能負擔藥物開支的低收入家庭，及個別藥物短缺的地區等。他促請政府盡快交代細節，尤其農曆新年臨近，商店休業，市民或急於儲備藥物過年。

另一名民建聯立法會議員顏汶羽則指，曾與其團隊到多區超市、藥房考察，發現個別品牌止通退燒藥被搶購一空，不少藥房把聲稱有「撲熱息痛」成份「替代藥」分拆出售，店員亦對藥物成份支吾以對。

為防市民購入「假藥」，他建議政府密切留意藥房藥物來源及有否售買品質有問題藥物，因應主動向市民提供「替代藥」清單，及考慮邀請消委會提供「替代藥」成分比較等資訊。