中國「搶藥潮」蔓延澳洲　必理痛Panadol缺貨　藥房張貼中文告示

中國12月7日宣布防疫「新十條」，政策放寬後民眾大量囤購藥物，市場供不應求，多間藥房的連花清瘟、布洛芬（Ibuprofen）、撲熱息痛（Paracetamol）以及新冠抗原檢測盒都賣斷貨。一些類非處方藥品的缺貨情況由中國大陸蔓延到港、澳，如今已來到澳洲。



新政策建議輕症病人服用退燒藥及止咳藥等緩解症狀。但有報道稱中國多市因一度嚴格管控退燒、止咳、抗病毒、抗生素等「4類藥品」銷售，導致藥房庫存不足，不少家庭這方面的備藥也少。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）15日引述網民稱，聽說身在美國和日本的中國人都把必理痛買來寄回中國，導致市面缺貨。她指澳洲的維他命C、止痛藥、消炎藥均出現短缺，必理痛更成為搶手貨。

SBS中文引述墨爾本一名不願透露姓名的藥房職員稱，前幾天必理痛一直缺貨。店家已有規定每名顧客限購一盒。此人亦說感覺買藥的人部份都是中國留學生，買來寄給家人、寄回中國的。此人說在墨爾本市區這的華人買得較少，主要是留學生買來寄回去的比較多。

報道稱，澳洲連鎖藥房Chemist warehouse有分店張貼出以中文寫成的告示，提醒消費者必理痛每人最多可購100粒。

SBS引述網民認為，藥房張貼的告示以中文寫成，此舉十分有「目的性」，有人更說這是要身在澳洲的華人要注意，「這是寫給你們看的。」

有網民發布一張在澳洲藥房拍得的照片，顯示店家提醒消費者，必理痛每人只可購買100粒。（網絡圖片）

那些正在澳洲「撲藥」的華人當中，有人表示是理解為人母者擔憂，於是幫人買藥。另外有不少在澳華人稱是為中國的親人買藥，希望為他們盡一點力。搶購潮中也有代購的身影。一名做代購的華人Amanda向SBS中文說，找她代買必理痛的也就幾個人。她說，以直郵方式郵寄，他們也得等半個多月，很多人都不願意。

對於不少人批評從事代購的人「搶藥」，她回應稱：「沒什麼想法，哪有空管那麼多人說什麼，都是工作啊！」