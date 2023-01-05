通關內地｜楊永杰倡配額抽籤防黃牛　業界指僅5艘港澳船可復航

本港有望周日（8日）與內地首階段「通關」，惟當局目前仍未公布詳細消息。立法會議員楊永杰今早（5日）接受電台訪問，指根據過往經驗， 配額制或會造成「黃牛」炒賣，建議當局以抽籤形式分配名額。他又相信內地疫情高峰已過，通關後未必為香港物資及醫療系統帶來壓力。



批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，配額制度有利香港與內地有序通關，當局要密切監察通關後會否加重本港醫療系統壓力。香港海員工會主席張世添表示，船公司已向海事處表明做好準備，可隨時投入運作，不過他透露港澳航線的兩間公司暫時只有5艘船可以復航。



楊料內地已有群體免疫 通關不應設配額

楊永杰表示，不少市民期望政府盡快公布通關詳情，但他擔心若果通關初期設配額，長者未必懂得上網申請通關配額，最終只會「益曬黃牛，用技術霸佔畫面」，建議以抽籤形式分配名額。至於南下人流，他指目前出境的內地人主要是商務客，內地於通關初期可以放慢批出簽證，以限制入境香港人數。

楊永杰始終認為不設通關限額較好，他指內地疫情高峰已過，估計有七至八成內地人已經染疫，達到群體免疫，加上來港時要求持有48小時核酸陰性證明，做法安全。他又引述政府重申，本地藥物充足，相信通關不會對香港構成壓力。

有消息指，通關初期北上及南下分別設5萬名額，楊永杰認為，過往深圳灣口岸每日約有2萬至3萬人參與驛站名額抽籤，相信5萬配額足夠應付初期人流，但擔心在農曆新年就未必能滿足需求。

邵籲注意醫療壓力：疫情唔係零 尤其內地

邵家輝則認為，在有序通關下設配額方向正確，強調全球仍受疫情影響，「疫情唔係零，尤其喺內地」，認為當局要留意內地人來港會否加重醫療系統。他建議港府監察通關後一星期的數據再作名額檢討及調整，直言「要平衡醫療系統壓力」。

邵家輝續指，通關是零售界的大喜訊，不少商戶正增聘人手、補貨、裝修店舖等迎接旅客來港。他不擔心農曆新年會減少旅客來港，相信內地旅客有自己取捨。

港澳船待執修 船員團隊需時重整

張世添指，航行珠江的客船一直有維持運作，加上船隻型號較新，船量分佈平均，相信已為通關作好準備。不過他指，營運港澳航線的兩間公司暫時只有5艘船可以復航，與高峰期共30多艘船相比數量很少，他預計兩間公司合共有十多艘船需要「重新執」，包括維修及檢驗，要半年至一年才能重投服務。

張世添預計，船公司的後勤人員充足，但兩間港澳航線公司合共不足300人，認為局部復航的問題不大，惟所有船隻復航後，兩企就需要號召已離職的船員重返崗位，部分船員更要續牌。