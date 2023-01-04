外媒批人大釋法 《華爾街日報》：濫用法制
撰文：文維廣
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全國人大常委會上星期首次就《香港國安法》進行釋法，外媒陸續發表文章批評，當中《華爾街日報》的社論，以「黎智英不會獲得其律師」為標題，形容釋法是濫用法制。
而英國《泰晤士報》則有一篇以「香港要決定誰可為黎智英抗辯」為題文章，指香港將由行政機關，而非由法院決定英國御用大律師能否代表黎智英。
人大常委會上周五就《香港國安法》第14和47條釋法，訂明若無本地執業資格的海外律師若要參與本地涉國安法案件，應先取得特首發出的證明書，若法院並無提出申請，則交由國安委作判斷。而相關的決定不能被司法覆核。特首李家超在人大常委會公布決定後，會見記者時強調今次釋法並非針對個別個案。
不過，《華爾街日報》以編輯部評論名義發表社論，文章開首即以「共產政權及其打手（factotums)濫用法律制度去達至其目的，最新例子發生在香港。文章形容特首李家超「乞求」北京協助他阻止黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯，而人大常委會的釋法決定，等同封殺日後涉及行政機關就國安法案件外籍律師決定的司法覆核權利。
至於英國《泰晤士報》則有一篇法律編輯撰寫的文章，以「香港要決定誰可為黎智英抗辯」為題，指黎智英被控涉違《香港國安法》，北京最高層決定由特首或國安委，而非法院決定黎智英能否聘用英國御用大律師代表抗辯。文章形容，決定形同「推翻」香港終審法院原先裁決，更引述人權組織稱此決定等同「為本港法治的棺木多打一口釘」。
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