孫東力推智方便：盼3年內一站通　楊永杰嘲登記麻煩「至唔方便」

政府去年12月撤銷進入指定處所須掃描「安心出行」的要求，科技創新界立法會議員邱達根今日（11日）在立法會提口頭質詢，要求政府交代「安心出行」的未來安排，包括會否被永久刪除、或與「智方便」等應用程式合併使用。

創新科技及工業局局長孫東表示，停用「安心出行」代表一個時代的結束，希望全港市民向前看。他稱，市民可透過智方便查看檢測紀錄和電子針卡等，強調智方便的功能更強大，日後會盡全力推廣，期望在3年內實行政府服務「一網通辦」。



邱達根稱，「安心出行」有多達950萬人次下載，是政府歷年來最多人使用的應用程式，質問當局有否盡全力協調各部門，嘗試更改「安心出行」的功能。「A4聯盟」議員楊永杰則對「安心出行」壽終正寢感到可惜，又稱登記智方便的流程非常麻煩，形容是「至唔方便」。

「智方便」須三角度影身分證 孫東：研究簡化登記流程

孫東指出，目前智方便用戶只有170萬人，佔11歲以上持身分證人士的25%，與新加坡等地的同類軟件比較，智方便只用了11個月，就獲100萬人下載登記，相信隨着愈來愈多政府服務子化，智方便的登記人數會大幅增長。

他稱，登記智方便需要三個角度拍攝身分證，目的是檢查身分證的防偽特徵，資科辦正研究在不影響安全性的情況下，簡化智方便的登記流程。他說，現時全港有160個智方便登記點，日後亦會推出更多服務，方便市民登記。