安心出行取消│食客同表歡迎：之前掃碼太麻煩好少出街食

政府在今日（14日）起撒銷強制掃描安心出行二維碼的要求，唯進入食肆仍要掃描疫苗通行證。市民歡迎新安排，認為進出食肆更方便，有家長今日更特地帶同子女到海防道臨時街市的熟食中心用餐，「方便咗好多，之前因為安心出行太麻煩，好少出街食。」



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郭小姐因港府昨日宣布取消掃描「安心出行」，今日特地帶同小朋友到熟食中心用膳。她表示「方便咗好多，之前因為安心出行要掃描太麻煩，好少出街食飯。」

譚先生亦認為，現時進入食肆更方便，希望未來政府能繼續放寛防疫，撒銷口罩令。他表示「成日帶住口罩，覺得好焗，透唔到氣。」

王先生則表示，在取消安心出行後，會較常外出用膳，他對於政府未來的防疫政策感樂觀，認為會陸續放寬。

取消安心出行無助生意額

對於政府取消安心出行，但仍要維持疫苗通行證的安排。日式食肆負責人陳小姐表示，取消安心出行對生意無任何幫助，「對於生意額暫時幫助不大，有針卡、打咗三針嘅人本身都係可以嚟。」

陳小姐稱，希望未來連疫苗通行證也不用出示，讓沒有接種疫苗的市民亦可以堂食，生意額才會真正上升。

食店員工無減工作量 仍要反掃疫苗通

而「合香園」餐廳員工則表示，「對客人唔會方便咗，因為都係要掃針卡，冇打針嘅一樣冇得堂食。」該員工又稱，工作量沒有因此而減少，因為仍要為食客檢查有沒有疫苗通行證。