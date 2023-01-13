三隧分流｜民主黨調查逾六成人認為政府方案難分流　倡按時段收費

政府去年12月提出東隧、紅隧、西隧「三隧分流」的建議，首階段私家車用西隧過海收費減至60元，紅隧和東隧加價至30元，而的士則劃一收費25元，建議在8月初生效。



民主黨在去牛12月17日至今年1月10日進行民意調查，有62.3%市民不認為政府方案可達致分流效果。



民主黨調查指，超過六成市民贊同三隧分時段收費，認為應該在三隧分流首階段實行。（民主黨）

民調訪問了846名市民，有62.3%表示不認為政府方案可以分散現時車流量，以達致分流的效果。有60.3%表禦十分同意或同意三隧應分時段收費。民主黨區議員、油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會主席李偉峰指，大部份市民希望在三隧分流首階段就分時段收費，而非在第二階段，建議可在早上7時前的非繁忙時間提供收費優惠，以達致分流效果。

可研究吸引「搵食車」使用西隧

被問到「是否同意俗稱搵食車的VAN仔和貨車，西隧的收費應該減價，以吸引搵食車使用西隧」，有66.5%受訪者表示同意。民主黨交通運輸政策發言人韓俊賢表示，結果反映政府應針對「搵食車」的收費作出研究，例如西隧「搵食車」的收費在某些時段是否可以比紅隧及東隧更低，以吸引「搵食車」使用西隧，從而改善紅隧擠塞的狀況。

紅隧經常塞車。（資料圖片/鄧詠中攝）

至於三隧是否應該劃一收費，同意和不同意的比例相若，反映社會沒有傾向性，政府不應貿然作出此決定。

民主黨表示，會將是次民調結果連同該黨建議書一併提交政府部門參考。建議書另有其他意見，例如及研究第四條甚至第五條過海隧道，第四條可設於維港東岸，第五條則可位於西岸。