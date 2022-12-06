三隧分流 ｜議員質疑成效　梁熙斥無做民調　政府：而家咪諮詢

運輸及物流局今日（6日）交通事務委員會上，提出過海隧道的擬議收費方案，私家車下調西隧收費至60元，上調紅隧及東隧收費至30元，即「六三三」方案。另外，劃一的士三條隧道收費為25元。當局希望透過費用調整，有助分流各隧道的行車量。



不過，會上有不少議員提到，即使紅隧及東隧加價後，仍遠低於西隧收費，質疑新收費成效。其中，民建聯梁熙直斥政府依賴「推算模型」，未有進行民意調查，形容政府「靠斷估」。



政府稱「633」方案可改變市民出行習慣

民建聯梁熙指，不少市民反映，認為改變三隧收費對駕駛者吸引力低，難以令車輛分流，質疑當局「推算模型」的數據來源及分析是否準確，直言：「政府斷估，市民痛苦」。林世雄反駁：「揸車嘅人，其實佢除咗留意隧道嘅收費水平之外，亦都留意……呢條隧道同埋隔離嗰條隧道嘅收費差距，睇下佢嘅意欲可能會由隧道A轉隧道B。」

運輸署副署長邱國鼎補充指，任何道路、交通發展項目均會經運輸模型評估，當中主要分析全港人口分布、家庭收入、可接受通勤時間、物業分類，如住宅、寫字樓：「就會定到邊到起點、終點；家庭收入就會知道佢哋係搭公共交通工具、揸車、定係用其他交通工具，可以計到佢哋用邊條路嚟行嘅。」邱國鼎認為，首階段的「六三三」可改變市民出行習慣。

梁熙隨即追問，是否代表當局從未就新收費建議進行民意調查：「靠斷估嘅模式，我哋嘅民意要掉曬落垃圾桶？」邱國鼎回應指：「所以我哋而家咪諮詢大家嘅意見。」

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楊永杰憂三隧齊塞 九龍中硬食加價

「A4聯盟」楊永杰質疑「633」方案的效果，擔心實施新方案後，變成三隧齊塞，而九龍中居民更要「硬食」加價。他認為三隧分流方案變相是加價方案，批評政府在百物騰貴的情況下帶頭加價。他提到目前繁忙時段三隧車流已達120%，要在繁忙時段分流根本是「偽命題」，建議調整非繁忙時段收費，西隧收費減至30元，紅隧及東隧維持20元及25元，而晚上非高峰時段三隧一律減至15元。

陳紹雄促提出「633」方案可行的數據

選委界陳紹雄批評「633」方案「唔湯唔水」，憂慮加價後無法改變市民出行習慣，未能解決擠塞問題，卻引起民怨。他指出，政府應理性討論，拿出數據顯示「633」方案的效果，強調議員並非每逢加價也會反對。

林世雄回應指，市民需要時間消化新方案，若馬上調整非繁忙時段收費，擔心駕駛者難以適應，又指現時車流量正在復常，仍未穩定，希望待車流量穩定後，才考慮不同時段不同收費，議員的建議對第二階段措施具參考價值。