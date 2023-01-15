高鐵復通｜梁文廣、楊永杰讚過關順暢 梁熙率團轉車往順德

廣深港高鐵香港段今日（15日）起恢復服務，「A4聯盟」 立法會議員梁文廣和楊永杰今早乘坐香港前往廣州東站的首班列車。二人讚揚過關流程順暢，梁文廣指由香港閘口到候車大堂僅用了15分鐘。



梁文廣讚揚，過關程序順暢，從香港閘口到候車大堂僅用了15分鐘。高鐵全面實行無紙化電子車票，楊永杰提醒市民憑購票證件可直接入閘乘車。二人於8時01分準時上車，月台及車箱內人流疏落，有乘務員在車箱內派發祝賀卡。

最終，二人在1小時40分鐘後到達廣州東站，楊永杰大讚高鐵非常快捷，相比過往的乘車方法至少快兩小時，他笑指：「可以朝早嚟，夜晚返去」，形容這是「一小時生活圈」。楊永杰又透露，是次北上除為了體驗高鐵復通外，也借此相約內地政府官員商討暑假青年交流活動。

梁熙率青年民建聯坐高鐵到順德商合作機制

另外，民建聯立法會議員梁熙也趁高鐵恢復服務首天，與青年民建聯成員乘坐高鐵到順德考察，了解當地的最新情況，以及青年到該處發展的機遇。梁熙表示，青年民建聯未來將會逐一走訪大灣區廣東省內的9個城市，了解青年發展，並擔起橋樑角色，既讓香港青年探索、了解更多大灣區的機遇，如內地企業有意來港交流或招攬人才。

他們今早從西九龍站乘坐高鐵到廣州南站，再到順德考察，包括到訪順博創意園、廣東工業設計城、美的總部等。梁熙表示，此行與當地相關部委達成合作機制，未來將會恆常聯絡，青年民建聯將帶領不同青年到大灣區交流，如內地企業或組織希望來港考察，甚至來港招募人才，民建聯亦會發揮橋樑角色。