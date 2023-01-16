23條立法｜盧文瑞：國安法已提供有力保障 沒必要急於求成

全國僑聯副主席盧文端認為，香港在《基本法》23條立法問題上，沒有必要急於求成。因為，他相信《香港國安法》實施後，國家安全得到有力保障，香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關立法工作。



盧文瑞在《明報》撰文，以「夏寶龍國安講話中有3對關係的解讀」為題，引述港澳辦主任夏寶龍日前指，隨着國安法的深入實施，香港開放的大門只會愈開愈大、包容性只會愈來愈強，認為中央極為珍視香港得天獨厚的顯著優勢，非常重視香港在國家更高水平的對外開放作用。

盧文瑞：23條立法要按國際形勢變化做好部署

他續指，香港是中國最開放、最重要的國際金融中心，在美國對中國實施圍堵戰略時，香港聯通世界、打破圍堵的角色和優勢更加重要。而在國安法實施之後，國家安全得到有力保障，香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關的立法工作。

他強調，相信中央和特區政府都會重視有關問題，使香港23條立法在確保國家安全的前提下，更好地在複雜多變的國際環境中，適應香港擴大開放的需要。他又指，實施國安法後，團結一切可團結的人，以確保「一國兩制」行穩致遠，是擺在香港社會的重要課題。

▼2023年1月13日 港澳辦主任夏寶龍出席全國港澳研究會「保證香港國安法準確實施」研討會 ▼



港澳辦主任夏寶龍（港澳辦網頁）。

不過，港澳辦主任夏寶龍上周五（13日）在北京出席全國港澳研究會「保證香港國安法準確實施」研討會時表示，本地法律如果與《國安法》不一政，應該修改及完善，又提到特首及特區政府是香港維護國家安全的第一責任人，釋法為解決《國安法》遇到的實際問題，清晰規範了特區層面解決的方式和路徑，將具體問題交給國安委判斷和決定。

夏寶龍：留意到特首已表明推進23條立法的準備

夏寶龍又指，要全面準確實施《國安法》要有五點，包括中央主導、特區主責，行政長官及國安委應充分履行法定職責。他留意到特首已表明推進《基本法》23條立法的準備，而國安委承擔本港國安主要責任，有「牽頭抓總」等職能。行政、立法及司法機關亦要切實肩負維護國家安全責任，特區其他機構應配合國安委工作。若遇有新情況，國安委應當跟中央駐港國安公署一道及時認真研究解決。

李家超：推進盡早就《基本法》23條立法的工作

特首李家超則在香港分會會場出席該研討會，其後發帖指香港特別行政區維護國家安全委員會（國安委）日前已經召開會議，全力積極履行國安委的職責，包括分析研判香港特區維護國家安全形勢、規劃有關工作、制定香港特區維護國家安全政策，推進香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制建設，協調香港特區維護國家安全的重點工作和重大行動等作出討論部署，並將全力落實全國人大常委會釋法內容中所說明的責任。

國安委支持香港特區修改《法律執業者條例》，適當處理沒有全面執業資格的海外律師參與危害國家安全案件的問題。另外特區政府亦會全力推進盡早就《基本法》23條立法的工作。