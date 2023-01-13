人大釋法︱夏寶龍：將具體問題交國安委決定　中央承擔兜底責任

港澳辦主任夏寶龍今早（13日）在一個研討會致辭，談及早前全國人大就《香港國安法》釋法，指國家安全是中央事權，中央負有根本責任，擁有完整的立法權、執法權及司法權。而《國安法》的最大的特點是「雙執行機制」，考慮到「一國兩制」的特殊性，中央授權香港承擔維護國安的主要責任，中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後兜底責任。



夏寶龍指，釋法為解決《國安法》遇到的實際問題，清晰規範了特區層面解決的方式和路徑，將具體問題交給國安委判斷和決定。國安委接受中央監督及問責。釋法清楚地闡明《國安法》立法原意是「將處理有關維護國安具體問題的權力和責任賦予香港特區」，中央充分信任、支持及尊重特區。



中央擁有完整立法、執法及司法權

夏寶龍強調，中央就香港國家安全事務擁有完整立法、執法及司法權，中央透過《國安法》賦予特區維護國安的權力，訂明特區的責任及義務。他說全國人大對《國安法》第14條和第47條作出解釋，令大家更清楚地了解當中含義，明確了特區國安委對國安事務有權有責，有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定，工作不予公開，所作決定不受司法覆核，具有可執行的法律效力。

他說特區任何行政、立法、司法等機構和任何組織、個人都不得干涉國安委的工作，應當尊重並執行特區國安委決定。而第47條列明特首證明書機制，證明書對法院有約束力，如果法院沒提出，國安委應當根據第14條的規定履行法定職責，對相關情況及問題作出判斷和決定。

國安公署對港監督指導 一般案件由特區管轄

夏寶龍指，《國安法》下中央及香港的「雙執行機制」屬創造性，中央設立駐港國安公署，對特區履行維護國安的職責進行監督、指導、協調及支持，並可直接對危害國安犯罪案件行使管轄權。而特區設立國安委等一整套維護國安機構，依法處理具體事務，一般情況下，相關犯罪案件均由特區管轄。兩套執行機制職責分工和案件管轄劃分清晰，同時形成互補、協作和配合關係，共同構成特區維護國安的完整制度及機制，充分體現國安中央事權的屬性。