拆局｜李家超今早未公布免檢疫全面通關 因好消息要留星期四？

撰文：文維廣
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行政會議今日（31日）復會，全城期待特首李家超會公布免檢核酸檢測、取消過關配額的全面通關好消息。結果不似預期，但由於李家超又說希望盡快實行與內地全面通關，並希望取消外地旅客來港的各項防疫規定，恰好政府周四公布大型主題宣傳活動「你好，香港」（Hello , Hong Kong）詳情，難道是政府決定押後至周四再公布好消息？

人大常委譚耀宗星期日（29日）曾指與內地免檢疫通關很快有決定，更引述政務司司長陳國基稱估計未來幾天內有決定。而譚耀宗昨日接受商台訪問時，更表明冀特首在今日的行會前有好消息公布。

結果，特首未有帶來任何好消息，難道事情出現「突變」？《香港01》向多方了解，陳國基當日在一個公開活動上，只說免檢疫通關應該很快有決定。有了解情況人士解釋，所指的很快有決定，未必等同即時落實實行，而政府與內地仍就全面正常通關進行溝通。

至於李家超今日見記者時說，希望盡快全面與內地通關，亦相信很快會實行，希望早日能向大家宣布，又指全面與內地通關，將不需要進行核酸檢測，港府正與各方面商討，如果取消核酸檢測，將要如何部署和準備，又指大家在這方面非常積極，相信大家在如此正面的交流和緊密協調下，原則上大家都有此意願的，只是執行細節需要再作討論。港府希望在取消核酸檢測（要求）的同時，與國際接軌的措施亦全面開通，考慮取消海外來港的限制，包括取消訪客疫苗接種的要求和取消來港前的快測。

「你好，香港」推銷復常

這番說話，讓人合理地推測，難道政府把全面正常通關好消息，留待周四舉行的大型主題宣傳活動「你好，香港」（Hello , Hong Kong）上再公布？畢竟，宣布全面取消核酸檢測和通關配額，及取消海外旅客來港時疫苗接種等要求，正是香港已復常的最有力證明。

不過，政府消息人士指，周四的活動主要介紹未來的推廣香港大計，多名行政會議成員會現身撐場，當日主要公布包括一些重點的官員外訪推銷香港行程，及機管局之前購入的五十萬張機票派發詳情等，特首李家超會現身發表演說，但重點是財政司司長陳茂波講解活動詳情，若然公布全面正常通關好消息，理應由特首作重點解說。

消息人士承認，由於取消核酸檢測、通關配額等均需與內地溝通，決定權不在港府，現時不能排除在星期四之前會有新消息通知港府，所以屆時的大show會否臨時加插有好消息公布，主導權不在港府。

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