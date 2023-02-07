財政預算案｜民建聯婦女委員會倡成立卵子銀行　增健康院檢查服務

民建聯婦女委員會今日在政府總部外請願，提出多項《財政預算案》建議，倡研究提供卵子銀行服務，並在健康院增加婦女常見情況檢查服務。



民建聯婦女委員會提出，建議研究推出卵子銀行服務，讓有意生育的遲婚女性及有需要的女性可以把卵子冷凍保存作日後使用，並透過公私營醫療合作，減輕有意生育婦女輪候公營醫療服務的時間。

現時婦女健康中心和健康院只為婦女提供一般身體檢查，以及子宮頸和乳房檢查，未包括婦女常見身體情況例如更年期、骨質疏鬆、痛症等。民建聯建議增加相關情況及常見疾病檢查服務，當中可向50歲以上婦女提供免費骨質密度篩查服務，並可透過公私營協作，分階段為40歲或以上婦女推展全民乳癌篩查。又提出可加強精神健康支援服務，例如增加求助熱線、評估、轉介及輔導服務等。

民建聯又提出，除了女生之外亦可為適齡男人提供免費HPV疫苗接種，讓兩性均受惠，同時促請盡快落實為女中學生及18歲或以下女童補打疫苗。

香港人口老化問題嚴重，照顧者支援依然很少。（資料圖片/夏家朗攝）

增加照顧者支援及幼兒託管服務

生活支援方面，民建聯倡加強推廣職專教育及網上職業培訓，並開辦更多適合女就業的社企計劃及培訓課程，又在全港十八區設立一站式照顧者支援中心，兼營暫託服務。

民建聯又提出增加幼兒託管中心，增加名額及提供彈性託管服務。亦建議設立「社區緊急暫託服務」以及24小時服務熱線，並增加課餘託管服務及收費豁免名額。

至於嬰幼兒及兒童住宿院舍人手，目前招聘困難，民建聯要求提高福利待遇及培訓以吸引入職。而寄養家庭服務需求增加，要求政府提供相關津貼及服務獎勵金，並推廣吸引更多家庭參與。