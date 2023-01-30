預算案｜自由黨：應撤「限奶令」 吳傑莊：派旅客消費券

新一份《財政預算案》下月公布，自由黨今日（30日）約見財政司司長陳茂波後表示，建議政府取消實施近十年的「限奶令」，減低對本港零售業和自由經濟形象造成的影響；重申支持政府發放消費劵，黨主席邵家輝形容：「為香港人打打氣」。



無黨派的選委界議員吳傑莊建議政府派發不少於$5,000電子消費劵，又提議政府為旅客提供消費回贈，如每消費滿 $1,000可換取$100 電子消費券。新思維的狄志遠建議派一萬元消費券。



陳茂波繼續下年度預算案諮詢工作，自由黨主席邵家輝表示，「限奶令」由 2013 年實施至今近 10年，當年本港家長對奶粉供應的憂早已化解，根據當局於2018年的市場調查結果顯示，能夠在隨機揀選的零售點購買到指定奶粉的成功率達九成。

他強調，現時奶粉供應穩定，而香港作為奉行自由貿易政策的地區，只要確保本港幼童有足夠奶粉供應，政府則毋須作出市場干預，而「限奶令」只是當年特殊時期的特殊方法，現已不需要亦不應該長期持續下去。因此，自由黨要求政府取消「限奶令」，以減低對本港零售業和自由經濟形象造成的影響。

他又指疫情持續三年，商界「五癆七傷」，即使香港與內地通關，但旅遊人數暫未見明顯增加，預計年中才可陸續恢復正常水平，因此有發放消費劵的需要，「為香港人打打氣」。

黨魁張宇人則關注香港人口政策，建議透過輸入外勞、增設教育劵及增設外傭扣稅、子女累進稅等，以鼓勵生育同時釋放勞動力。

吳傑莊倡派發不少於5千元消費劵

無黨派的選委會議員吳傑莊指，派發消費券與民共享效果良好，認為在平衡庫房與市民生活境況下，繼續派發不少於$5,000的電子消費劵，可以提高港人的獲得感，增加凝聚力。為吸引更多旅客來港，助力旅遊與零售業，可有條件地向遊客派發入境電子消費券，如每消費滿 $1,000就可換取$100 電子消費券，鼓勵遊客購物消費。

至於政府如何開源，吳傑莊認為可以擴大博彩稅的徵稅範圍，包括研究增加賽馬和六合彩開彩日數，以及在賽馬、足球、現金彩票和獎券活動外，增加投注項目，包括開設更多運動比賽投注， 例如籃球、賽車等等。

狄志遠：派一萬元是基礎做法

而新思維主席狄志遠建議政府派一萬元消費劵。他直言：「一萬元是很基礎的做法，因為有效促進經濟發展。」他又指，市民可利用消費劵參加本地旅行團、補習班、購物等，對改善生活質素有幫助：「喺𠵱家情緒咁困擾下，一萬元對基層市民有特別大嘅幫助」。

狄志遠又指不少基層市民仍在「低谷」中，建議政府設立「疫後支援基層人士基金」，包括直接現金資助綜援人士、減免租金計劃、增加資助食物銀行、基層兒童現金資助、長者及殘疾人士現金資助，令仍受經濟或生活壓力下的基層人士及家庭，維持基本生活，逐漸「復常」