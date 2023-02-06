預算案｜田北辰倡以港鐵股息補貼　將公共交通加價封頂至通脹一半

實政圓桌立法會議員田北辰今日（6日）會見財政司司長陳茂波，就即將公布的預算案提交13項建議，包括建議以港鐵股息及隧道收入，補貼公共交通工具營運者，以便把加價幅度「封頂」至通脹一半；及成立200億元的「穩定電費基金」，確保電費加幅以通脹為上限。



田北辰認為，派發消費券作用有限，又指一旦成為常態，市民對派發消費券有期望，再次派發也未必達至相同效果。但他表明，若政府衡量後決定推出消費券，他不會反對。



田北辰建議政府利用港鐵股息及隧道收入，為公共交通加價封頂（周皓宜攝）

田北辰指出，政府最近兩年先後批准電車加價 15.4%，城巴及九巴分别加價 12%及 9%，兩巴最近又相繼提出遠高於通脹的加價申請。因此，長遠而言應設立機制，處理公共交通營運商大幅加價的問題。

他稱，港鐵蠶食其他交通工具的生意，建議政府以港鐵股息及隧道費收入作補貼，審視各營運者財政數據後，對各營運者作補貼，以便把每年公共交通費升幅「封頂」至通脹的一半。

倡設200億元穩定電費基金

他又指， 2013年至2023 年間，兩電加幅逾 46%，是近 10年通脹平均升幅2倍，加上過去一年燃料價格飆升，預期電費加幅不斷上升，建議政府成立 200 億元的「穩定電費基金」，在審視兩電財政數據後，有需要時補貼兩電，確保每年電費加幅上限為通脹幅度。

田北辰稱，以政府目前財政狀況，難以負擔大規模「派糖」措施，建議寬減下個財政年度薪俸稅100%，上限1萬元；公屋免租1個月，以及發放額外1個月社會保障金額。

青評會支持派5000元電子消費券

另外，香港青年時事評論員協會 (簡稱青評會) 多名代表，亦向財政司司長提交預算案建議，該會認為「審慎理財」與 「經濟復甦」同樣重要，身兼該會主席的民建聯立法會議員周浩鼎建議，向香港市民派發5000元電子消費券，以刺激本地經濟，同時令社會上中小企各行各業能受惠。

同時，該會亦建議特區政府推出新的資本投資者計畫，容許海外及內地投資者在香港投資超過3000萬港元，開設企業，招聘一定數量本地員工，而該企業的主要業務為重點推動的產業，包括創科及新型工業等，可申請香港居留權，從而吸引錢財及人才進駐本港。