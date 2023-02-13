23條立法｜列4理由指本年度不宜　盧文瑞：台「大選」敏感時刻

全國僑聯副主席盧文端列舉四大理由，指本年度不宜把《基本法》23條列入立法議程，甚至連相關公眾諮詢也不宜展開。



他強調，現時世界性疫性消退，是香港全面啟動「拼經濟」關鍵時刻，加上今年下半年是台灣舉行「大選」敏感時刻，若本港在這時展開23條立法引發爭議，極可能讓民進黨又「撿到槍」藉機抹黑「一國兩制」，阻礙統一進程。



盧文瑞。（資料圖片）

今次已非盧文瑞首次撰文指本港毋須急於就23條進行立法。他在今年一月初亦曾撰文指香港在《基本法》23條立法問題上，沒有必要急於求成。因為，他相信《香港國安法》實施後，國家安全得到有力保障，香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關立法工作。

根據政府提交立法會的本年度立法議程，也未見有23條立法。而特首李家超曾表示，期望最遲明年可完成23條立法工作。

關鍵在如何做到對香港和國家有利

盧文瑞今日（13日）在《明報》撰文指，關於23條立法，社會上催促的聲音不絕，但現在既非要否立法的問題，也不是必須在甚麼限期內完成立法的問題，而是如何做得最好，對香港和國家最有利的問題。

因此，他列舉四大理由解釋，為何本年度不單不應把立法列入立法議程，連相關諮詢也不宜展開。

理由一：全力拼經濟

首先，世界疫情消退，是全面「拼經濟」的關鍵時刻，香港要急起直追把失去的機會搶回來，才是最迫切的任務。香港有《港區國安法》「保底」，23條立法沒有很大迫切性。

理由二：應全力發揮聯通世界的角色

第二，他引用新任中聯辦主任鄭雁雄之前以中央駐港國安公署署長身份發表的講話，指「必須充分明確保持香港的獨特地位和優勢既是香港利益更是國家利益」。盧文瑞指，在美國的全方位打壓遏制下，香港在國家更高水平對外開放格局中發揮聯通角色，自然更加重要，香港的要務是把優勢和潛力最大化地釋出，而非急於分散精力，啟動23條立法應對爭議。

理由三：下年半是台灣「大選」敏感時刻

第三，他指美國與民進黨當局勾連，今年下半年是台灣「大選」敏感時刻，香港若在這時候展開23條立法引發爭議，極可能讓民進黨又「檢到槍」，藉機又抹黑「一國兩制」，騙取選票，撈取執政權繼續搞「台獨」，阻礙和平統一進程。他強調這是絕不能容許出現的局面。

理由四：細心謀劃適應急變國際局勢

最後，盧文瑞指國際形勢正急劇變化，需要時間細心研判謀劃相關立法，以適應新形勢。