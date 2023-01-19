23條立法｜鄧炳強：需制定關鍵基建設施營運者網絡安全責任

保安局局長鄧炳強撰文指表示，第五波疫情對《基本法》第23條立法工作有影響，但會繼續努力推展立法工作，適時展開公眾諮詢。他指正檢視《香港國安法》實施經驗、法庭裁決和過去發生的事情，制定有效條文以應對風險。



他在文章中又指，安全的營商環境對促進經濟發展和繁榮穩定十分重要，為提升對關鍵基建設施網絡的安全保護，建議訂定關鍵基建設施營運者的網絡安全責任，並會就建議諮詢持份者。



鄧炳強在《大公報》撰文，指23條立法工作上，除研究相關的全國性法律以及其他司法管轄區的同類法律外，正檢視《香港國安法》的實施經驗、相關的法庭裁決及現行法律的不足，會針對過去發生的事情，制定有效和務實的方案和條文，以應對風險。

鄧炳強：提防外部勢力搞「軟對抗」

鄧炳強指，香港正邁向「由治及興」，但絕不能掉以輕心，要警惕外部勢力及其在香港的代理人，仍然時刻想利用媒體、文化藝術等「軟對抗」方式，煽動港人對中央及特區政府的仇恨，危害國家安全。

他又指，近年不少嚴重罪行及思想激進人士被判入懲教院所，他們多是受人煽動或影響而誤入歧途，懲教署的「沿途有『理』」計劃，協助他們重建正確價值觀，計劃自推出以來，有733人參與，包括524名涉「黑暴」案件的定罪人士，有在囚者對過去的違法行為深感懊悔，認為計劃成效理想。

另外，鄧炳強指，本港與內地首階段免檢疫通關後，整體暢順，保安局與相關政策局會繼續與內地單位緊密聯繫，審視情況，目標是盡快達至全面通關。