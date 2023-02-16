財政預算案｜狄志遠冀殘疾人士服務急起直追　團體倡放寬綜緩限制

《財政預算案》將於下星期三（22日）發布，新思維立法會社福界議員狄志遠聯同多個弱勢團體今日（16日）召開記者會，期望預算案多關顧殘疾人士服務。



殘疾院舍輪候時間超過10年。（資料圖片/吳鍾坤攝）

殘疾院舍的輪候時間超過10年

狄志遠表示，隨着社會疫後復常，政府應增撥資源協助殘疾人士。他說現時殘疾院舍的輪候時間超過10年，殘疾人士服務要急起直追，要求政府成立殘疾人士事務委員會，制訂殘疾人士服務的藍圖，並以50億元成立殘疾人士基金，以改善服務。

促放寬殘疾人士綜緩限制

嚴重弱智人士協會主席黎沛薇指，現時制度下殘疫人士需要與家人分開，獨立居住，才能申請綜緩，但嚴重智障人士根本無法完全獨立，如未能輪候到殘疾院舍，就必須與家人同住，建議放寬相關限制。

她續指，社會上不少「以老護老」、「以殘護殘」的照顧者，期望將「關愛基金」的特別津貼及照顧者津貼納入傷殘津貼，而照顧者的免稅額上希望由7.5萬元提升至12萬元。

香港弱智人士家長聯會主席黃偉雄冀加強暫託及暫居服務，並增加資源讓服務機構增聘人手。

狄志遠要求政府成立殘疾人士事務委員會。（資料圖片/龔嘉盛攝）

冀政府及社會多聘用殘疾人士

香港失明人協進會會長黃俊恒則期望政府在創造職位時，預留名額予殘疾人士，以身作則，並提供減稅等誘因，鼓勵私人企業僱主聘請視障人士等殘疾人士。

聾褔會關注聽障學生權益會李兆光提出，政府為有需要學童資助更換人工耳蝸的費用，並協助學童每5年更換一次助聽器。香港聾人福利促進會總幹事張漢華亦指，助聽器質素影響學生學習進度，並建議提供補課、言語治療師等支援。